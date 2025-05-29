تشيلسي يُتوّج بدوري المؤتمر الأوروبي في موسم ماريسكا الأول

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توّج الإنكليزي بلقب بعد فوزه بنتيجة 4-1 على في النهائي الذي أُقيم مساء الأربعاء، محققًا أول بطولة له منذ انتقال ملكيته إلى ومجموعة كليرليك كابيتال في أيار 2022.رغم تفوق في الشوط الأول، عاد بقوة في الشوط الثاني بفضل تغييرات المدرب وتألق ، الذي صنع تمريرتين حاسمتين لإنزو ونيكولاس . وسجّل غادون سانشو الهدف الثالث، قبل أن يُضيف مويسيس كايسيدو الرابع في الوقت بدل الضائع.اللقب هو الأول لماريسكا في موسمه الأول مع النادي، الذي أنهى أيضًا في المركز الرابع ليحجز بطاقة العودة إلى .وقال ماريسكا عقب التتويج: "نأمل أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق لبناء عقلية الفوز. علينا الفوز بالمسابقات، وهذا اللقب سيجعلنا أفضل".ورغم التحديات التي واجهها الفريق خلال الموسم، خصوصًا في منتصفه حين تراجع الأداء، إلا أن تشيلسي استعاد توازنه وحقق نهاية قوية أهلته قارياً. (france24)