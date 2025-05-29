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رياضة
تشيلسي يُتوّج بدوري المؤتمر الأوروبي في موسم ماريسكا الأول
Lebanon 24
29-05-2025
|
01:29
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توّج
نادي تشيلسي
الإنكليزي بلقب
دوري
المؤتمر الأوروبي
بعد فوزه بنتيجة 4-1 على
ريال بيتيس
في النهائي الذي أُقيم مساء الأربعاء، محققًا أول بطولة له منذ انتقال ملكيته إلى
تود بوهلي
ومجموعة كليرليك كابيتال في أيار 2022.
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رغم تفوق
بيتيس
في الشوط الأول، عاد
تشيلسي
بقوة في الشوط الثاني بفضل تغييرات المدرب
إنزو ماريسكا
وتألق
كول بالمر
، الذي صنع تمريرتين حاسمتين لإنزو
فرنانديز
ونيكولاس
جاكسون
. وسجّل غادون سانشو الهدف الثالث، قبل أن يُضيف مويسيس كايسيدو الرابع في الوقت بدل الضائع.
اللقب هو الأول لماريسكا في موسمه الأول مع النادي، الذي أنهى أيضًا
الدوري الإنكليزي
في المركز الرابع ليحجز بطاقة العودة إلى
دوري أبطال أوروبا
.
وقال ماريسكا عقب التتويج: "نأمل أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق لبناء عقلية الفوز. علينا الفوز بالمسابقات، وهذا اللقب سيجعلنا أفضل".
ورغم التحديات التي واجهها الفريق خلال الموسم، خصوصًا في منتصفه حين تراجع الأداء، إلا أن تشيلسي استعاد توازنه وحقق نهاية قوية أهلته قارياً. (france24)
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