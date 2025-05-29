من أغنى الرياضيين.. لاعب كرة قدم بنى امبراطورية عقارية

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لا تقتصر إنجازات مهاجم السابق على المستطيل الأخضر فحسب، بل امتدت لتشمل عالم المال والأعمال، حيث نجح في بناء إمبراطورية عقارية تقدر قيمتها اليوم بأكثر من 31 مليون جنيه إسترليني.فاولر، الذي أمضى فترتين ناجحتين مع " " مسجلًا 183 هدفًا، لعب أيضًا في صفوف ليدز ومانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2012. ورغم المكاسب التي جناها من مسيرته الكروية، إلا أن الجزء الأكبر من ثروته تحقق من خلال استثماراته الذكية، والتي بدأها في سن مبكرة.اللافت في مسيرته أن فاولر لم ينتظر نهاية رحلته الكروية ليبدأ التفكير في . ففي وقت كان معظم اللاعبين يكرسون كل طاقاتهم للتدريب والمباريات، كان "غود" كما لقبه جمهور ليفربول، يضع حجر الأساس لثروته العقارية. وتحديدًا، جاء التحول الكبير عندما قدمه القائد السابق جرايم سونيس لمستشار مالي شجعه على دخول عالم العقارات، كما كشف في مقابلة مع صحيفة " " عام 2015.ولم تمر استثماراته مرور الكرام على ، إذ ورد اسمه مرتين ضمن قائمة الأثرياء الشباب التي تنشرها "صنداي تايمز"، ووصِف في إحدى المناسبات بأنه "أغنى في "، بحسب صحيفة " ".فاولر أسس لاحقًا خاصة لتدريب المستثمرين الطموحين، يقدم من خلالها ورش عمل ودورات في كيفية واستثمارها. ويقول عن شراكته الناجحة في الحياة والعمل: "زوجتي هي المديرة الفعلية، هي من تدير كل شيء، بينما كنت أركض خلف ... وأنا راضٍ تمامًا بهذا الترتيب".بينما قد يظن البعض أن المجد الرياضي لا يستمر بعد صافرة النهاية، يثبت فاولر العكس تمامًا، بعدما حوّل مهاراته في تسجيل الأهداف إلى استراتيجية رابحة في تسجيل الأرباح. (express)