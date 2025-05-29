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رياضة

ذهبية لعدنان مرفوسة في "ماسترز" آسيا لرفع الاثقال بالدوحة

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:28
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فاز الرباع اللبناني عدنان مرفوسة، بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال، خلال مشاركته في بطولة آسيا لرفع الأثقال، فئة الماسترز فوق 40 سنة التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
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وشارك مرفوسة في وزن 89 كيلوغراما، وتمكن من رفع 90 كيلوغرانا في رفعة الخطف، و118 كيلوغراما في رفعة النتر، بعد منافسة عارمة من لاعب إيراني وآخر من باكستان.

وتأتي مشاركة الرباع مرفوسة في بطولة آسيا، تحضيراً للمشاركة في بطولة العالم للماسترز في رفع الأثقال، التي ستجري في أيلول المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

ويضم الفريق اللبناني المشارك في البطولة أيضاً الى امرفوسة، كلاً من الرباعين: خضر منير عليوان وأحمد الطرابلسي ووجيه البني.

وتستمر البطولة حتى 31 ايار، على أن يشارك كل من الرباعين عليوان والبني والطرابلسي الجمعة والسبت لحصد المزيد من الميداليات.
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