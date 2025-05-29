ذهبية لعدنان مرفوسة في "ماسترز" آسيا لرفع الاثقال بالدوحة

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فاز الرباع اللبناني عدنان مرفوسة، بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال، خلال مشاركته في لرفع الأثقال، فئة الماسترز فوق 40 سنة التي تجري في العاصمة .وشارك مرفوسة في وزن 89 كيلوغراما، وتمكن من رفع 90 كيلوغرانا في رفعة الخطف، و118 كيلوغراما في رفعة النتر، بعد منافسة عارمة من لاعب إيراني وآخر من باكستان.وتأتي مشاركة الرباع مرفوسة في بطولة ، تحضيراً للمشاركة في للماسترز في رفع الأثقال، التي ستجري في أيلول المقبل بمدينة لاس الأميركية.ويضم المشارك في البطولة أيضاً الى امرفوسة، كلاً من الرباعين: وأحمد ووجيه البني.وتستمر البطولة حتى 31 ايار، على أن يشارك كل من الرباعين والبني والطرابلسي الجمعة والسبت لحصد المزيد من الميداليات.