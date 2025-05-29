ورشة العمل "للأولمبية اللبنانية": تسمية رؤساء للبعثات الرياضية واللجان العاملة

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أطلقت اللجنة الأولمبية "ورشة عمل" لاستنهاض الواقع الرياضي المحلي والملف الأولمبي، بتسمية أعضاء في اللجنة التنفيذية رؤساء لبعثات رياضية لإستحقاقات خارجية لسنتي 2025 - 2026، كذلك تسمية رؤساء اللجان العاملة والمنبثقة عن اللجنة الأولمبية.جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة رئيسها جلخ وحضورالأعضاء في مقر اللجنة ببعبدا. واستهلها جلخ بتوجيه الشكر إلى التنفيذية "على ما يبدوه من إهتمام في متابعة العديد من الملفات ذات الأولوية". وهنأ أمين الصندوق خضر مقلد على إنتخابه أمين سر لجنة الثقافة والتطوير في الإتحاد الدولي لرفع الأثقال، وكذلك الدكتورة نورا تشوبانيان لتسميتها عضو في اللجنة الطبية للإتحاد المذكور .وناقش المجتمعون جدول أعمال الجلسة وإتخذت القرارات التالية :1 - تسمية عضو اللجنة المهندس وسيم رئيسا لبعثة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تقام في مملكة خلال الفترة من 22 - 31 تشرين أول 2025 .2 - تسمية عضو اللجنة أمين الصندوق خضر مقلد رئيسا لبعثة دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 التي نقام خلال الفترة من 19 أيلول ولغاية 4 تشرين أول 2026 في مدينة آي شي ناغويا .3 - تسمية عضو اللجنة ظافر كبارة رئيسا لبعثة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا خلال الفترة من 6 - 22 شباط 2026 .4 - تسمية عضو اللجنة بشير بشارة رئيساً لبعثة دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب في دكار خلال شهر تشرين أول 2026 .5 - تسمية جاك تامر رئيسا لدورة ألعاب الـ 20 في تارانتو(إيطاليا) خلال الفترة من 13 - 22 حزيران 20266 - تسمية رؤساء اللجان العاملة لدى اللجنة الأولمبية على النحو التالي :- لجنة الأمور المستعجلة: رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ.- لجنة التضامن الأولمبي: نائب الرئيس المهندس مازن .- لجنة التسويق والترويج: نائب الرئيس جاك تامر.- لجنة إكتشاف المواهب: نائب الرئيس الغراند ماستر سامي قبلاوي.- لجنة الأنظمة وشؤون الإتحادات: نائب الرئيس المحامي طوني حنين.- اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات: الدكتور بيار هاني.- لجنة الدورات الرياضية: المحاسب المهندس روكز زغيب.- لجنة البيئة والرياضة: المهندس وسيم إسماعيل.- لجنة الرياضة للجميع واليوم الأولمبي: ظافر كبارة.- لجنة الثقافة والأكاديمية والمتحف: أمين الصندوق خضر مقلد.- لجنة المرأة والرياضة: عبود.- لجنة العلاقات العامة والبروتوكول: المهندس فادي بو نادر.- لجنة المشتريات: بشير بشارة.- لجنة إحياء وتشجيع الرياضة النسائية: سهى مرزوق.7 - تسمية السيدة نتالي للإستفادة عبر صندوق التضامن الأولمبي من متابعة برنامج IOC DIPLOMA MENTAL HEALTH8 - التعميم على الإتحادات الرياضية الأولمبية كتاب يطلب منها ترشيح لاعبين للإستفادة من برنامج منح اللاعبين تحضيرا للألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028.