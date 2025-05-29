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رياضة

"بايرن ميونخ" يضمّ المدافع جوناثان تاه

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:55
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أعلن بايرن ميونخ بشكل رسمي عن ضمّ المدافع الدولي الألماني جوناثان تاه، لدعم صفوف "البافاري" في الموسم المقبل.
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ونشر بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على "إكس" صورة للمدافع، وعلق قائلاً: "تعزيز دفاعي قوي.. البايرن يتعاقد مع المدافع الدولي الألماني جوناثان تاه، صاحب الـ29 عاماً حتى 30 حزيران 2029".


أما تاه، فقال بعد توقيعه: "سأبذل قصارى جهدي كل يوم وأتحمل المسؤولية كاملة لنساهم كفريق في تحقيق النجاح والفوز بالعديد من الألقاب معاً". (الامارات 24)
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