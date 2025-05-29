من هو أفضل لاعب في الدوريّ السعوديّ؟

توج الفرنسي ، لاعب "الاتحاد"، بجائزة أفضل لاعب في ، فيما توج لاعب " "، بجائزة أفضل لاعب .

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وذكرت رابطة الدوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " " أن "الفرنسي ، مدرب الاتحاد، حصد عن الموسم الماضي، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب."

وحصد مصعب الجوير لاعب "الشباب"، صاعد، فيما فاز كاستيلس حارس " "، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصد لاعب "النصر"، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي. (سكاي نيوز)