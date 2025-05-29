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رياضة

ساني... هل ينتقل إلى "توتنهام"؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:05
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ذكرت تقارير إعلامية، أن الألماني الدولي ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ بطل البوندسليغا، يحظى باهتمام عدة أندية إنكليزية في ضوء تزايد الغموض حول مستقبله مع النادي البافاري.
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وذكرت صحيفة "شبورت بيلد"، أن توتنهام الإنكليزي يبدو الأقرب للتعاقد مع ساني البالغ من العمر 29 عاماً. (العربية)
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