ساني... هل ينتقل إلى "توتنهام"؟

ذكرت تقارير إعلامية، أن الألماني الدولي ، جناح بطل ، يحظى باهتمام عدة أندية إنكليزية في ضوء تزايد الغموض حول مستقبله مع .

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وذكرت صحيفة "شبورت "، أن يبدو الأقرب للتعاقد مع البالغ من العمر 29 عاماً. (العربية)