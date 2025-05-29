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رياضة

هل يبقى رونالدو في السعوديّة؟.. مصدر يكشف وُجهته المُقبلة

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:53
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر مطلع، عن مفاوضات "صعبة" تجرى مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي، وذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن انتهاء مشواره مع النصر.
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وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية: الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، لفرانس برس إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف: "الخيار الأول لرونالدو هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي". (سكاي نيوز)
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