هل يبقى رونالدو في السعوديّة؟.. مصدر يكشف وُجهته المُقبلة

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أفادت نقلا عن مصدر مطلع، عن مفاوضات "صعبة" تجرى مع اللاعب لإبقائه في ، وذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن انتهاء مشواره مع النصر.وقال مصدر من الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في : ، النصر، الاتحاد والأهلي، لفرانس برس إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.