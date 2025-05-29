بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

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أعلنت رابطة "روشن" السعودي عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم المنقضي من المسابقة، والذي توج به فريق .وتوج الفرنسي ، لاعب الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما توج ، لاعب ، بجائزة أفضل لاعب .وذكرت رابطة الدوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " " أن الفرنسي ، مدرب الاتحاد، حصد عن الموسم المنقضي، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب.وحصد مصعب الجوير، لاعب الشباب، صاعد، فيما فاز كاستيلس، حارس ، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصد ، لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي. (سكاي نيوز)