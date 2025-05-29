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رياضة
بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي
Lebanon 24
29-05-2025
|
12:00
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أعلنت رابطة
دوري
"روشن" السعودي
لكرة القدم
عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم المنقضي من المسابقة، والذي توج به فريق
اتحاد جدة
.
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وتوج الفرنسي
كريم بنزيمة
، لاعب الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما توج
سالم الدوسري
، لاعب
الهلال
، بجائزة أفضل لاعب
سعودي
.
وذكرت رابطة الدوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
" أن الفرنسي
لوران بلان
، مدرب الاتحاد، حصد
جائزة أفضل مدرب
عن الموسم المنقضي، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب.
وحصد مصعب الجوير، لاعب الشباب،
جائزة أفضل لاعب
صاعد، فيما فاز
كوين
كاستيلس، حارس
القادسية
، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصد
كريستيانو رونالدو
، لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي. (سكاي نيوز)
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