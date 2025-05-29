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رياضة
رولان غاروس: غوف تهزم فالنتوفا وتبلغ الدور الثالث
Lebanon 24
29-05-2025
|
23:00
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تأهلت المصنفة الثانية كوكو غوف إلى الدور الثالث في
بطولة فرنسا المفتوحة
للتنس، اليوم الخميس، بفوزها 6 - 2 و6 - 4 على التشيكية غير المصنفة تيريزا فالنتوفا، رغم أن اللاعبة الأميركية لم تفرض هيمنتها على المباراة مطلقاً.
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وهدد إرسال فالنتوفا (18 عاماً) منافستها غوف التي وجدت طريقة للتغلب على اللاعبة الواعدة بفضل تصديها القوي والمتواصل للضربات وتسديداتها الأرضية الفعالة.
وقالت غوف، وصيفة بطلة عام 2022: «إنها (لاعبة) صغيرة للغاية، وكنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة».
وفازت غوف (21 عاماً) بالمجموعة الافتتاحية في غضون 35 دقيقة، لكن تبادل كسر الإرسال ثلاث مرات بين اللاعبتين، جعل
المجموعة الثانية
أكثر تنافسية، إذ رفضت اللاعبة التشيكية الاستسلام.
وستواجه غوف، التي بلغت نهائي بطولتي
مدريد
وروما هذا العام،
ماري بوزكوفا
في الدور المقبل. (الشرق الأوسط)
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