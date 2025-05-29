رولان غاروس: غوف تهزم فالنتوفا وتبلغ الدور الثالث

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تأهلت المصنفة الثانية كوكو غوف إلى الدور الثالث في للتنس، اليوم الخميس، بفوزها 6 - 2 و6 - 4 على التشيكية غير المصنفة تيريزا فالنتوفا، رغم أن اللاعبة الأميركية لم تفرض هيمنتها على المباراة مطلقاً.وهدد إرسال فالنتوفا (18 عاماً) منافستها غوف التي وجدت طريقة للتغلب على اللاعبة الواعدة بفضل تصديها القوي والمتواصل للضربات وتسديداتها الأرضية الفعالة.وقالت غوف، وصيفة بطلة عام 2022: «إنها (لاعبة) صغيرة للغاية، وكنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة».وفازت غوف (21 عاماً) بالمجموعة الافتتاحية في غضون 35 دقيقة، لكن تبادل كسر الإرسال ثلاث مرات بين اللاعبتين، جعل أكثر تنافسية، إذ رفضت اللاعبة التشيكية الاستسلام.وستواجه غوف، التي بلغت نهائي بطولتي وروما هذا العام، في الدور المقبل. (الشرق الأوسط)