بعد احتفالية التتويج بالدوري المصري.. الأهلي يعلن رسميا عن مدربه الجديد

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أعلن النادي الأهلي المصري، بطل ، الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول ، خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل بالتراضي في أبريل الماضي.وكان كولر قد غادر منصبه عقب الخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي أبطال إفريقيا، وتولى المدرب المصري عماد النحاس تدريب الفريق بشكل مؤقت، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري مساء الأربعاء.ووفق مصدر داخل النادي الأهلي تحدث لوكالة فرانس برس، فإن عقد ريبيرو مع الأهلي يمتد لموسمين، مشيرا إلى أن محمد ، المدرب العام السابق ونائب المدير الرياضي، اعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني لرغبته في خوض تجربة تدريبية مستقلة، بينما سيواصل محمد يوسف مهامه كمدير للنادي.تحد مبكر في للأنديةوتتمثل أولى مهام المدرب الإسباني في قيادة الأهلي خلال كأس العالم للأندية 2025، المقررة في من 14 يونيو المقبل، حيث أوقعته القرعة في إلى جانب أندية ميامي الأميركي، وبورتو ، وبالميراس البرازيلي.ويستعد الفريق للمونديال بمباراة ودية مرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي في الأميركية يوم 8 حزيران.ريبيرو، البالغ من العمر 47 عاما، بدأ مشواره التدريبي مع فرق الشباب في ، قبل أن يتولى تدريب شباب سلتا فيغو عام 2011، لينتقل بعدها إلى في 2014 حيث عمل كمدرب مساعد، ثم تولى تدريب فريق إنتر توركو الفنلندي من 2018 حتى 2021، وحقق معه وصافة الدوري المحلي. (سكاي نيوز)