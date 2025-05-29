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رياضة

مفاجأة في رولان غاروس.. بوبليك يقلب الطاولة على دي مينور المصنف التاسع

Lebanon 24
29-05-2025 | 23:28
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تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس " رولان غاروس" بعد فوزه اليوم، على الفرنسي ريتشارد جاسكيه 6-3، و6-0، و6-4، ليواجه التشيكي يجي ليهيتشكا المتأهل من فوزه على الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش بمجموعتين لمجموعة 6-3، و3-6، و6-1، و6-2.
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وبلغ الدور الثالث الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً بعد فوزه على الهولندي يسبر دي يونغ بثلاث مجموعات لمجموعة 3-6، و6-1، و6-2، و6-3.

ويلتقي زفيريف في الدور الثالث مع الإيطالي فلافيو كوبولي المتأهل من فوزه على مواطنه ماتيو أرنالدي بمجموعتين لمجموعة 6-3، و6-3، و6-7، و6-1.

وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف السادس عالمياً إلى الدور الثالث بعد فوزه على الفرنسي كورنتين موتيه 6-3، و6-2، و7-6.

ومن أبرز نتائج الرجال، تأهل الكازاخستاني الكسندر بوبليك بعد فوزه على الاسترالي اليكس دي مينور المصنف التاسع عالمياً، وحول خسارته بمجموعتين إلى فوز بثلاث مجموعات لمجموعتين 2-6، و2-6، و6-4، و6-3، و6-2.

ويواجه الكسندر بوليك في الدور الثالث البرتغالي المتأهل من فوزه على التشيكي ياكوب منشيك بمجموعتين لثلاث مجموعات 2-6، و1-6، و6-4، و6-3، و6-3.

وفي أبرز منافسات السيدات فوز الأميركية كوكو غوف المصنفة الثانية عالمياً، على التشيكية تيريزا فالنتوفا 6-2 و6-4، لتتأهل لمواجهة التشيكية ماري بوزكوفا المتأهلة من فوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6-4، و7-5.

وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالمياً الدور الثالث بعد فوزها، على مواطنتها آن لي 6-3، و7-6،لتواجه التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المتأهلة من فوزها على البولندية ماجدالينا فريتش بمجموعتين لمجموعة 6-0، و4-6، و6-3.

وتأهلت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة السادسة عالمياً بعد فوزها، على الأمريكية آشلين كروغر بمجموعتين 6-3، و6-4، لتواجه الكازخستانية يوليا بوتنتسيفا المتأهلة من فوزها على التايوانية جوانا غارلاند 7-6 (7/5) و6-3. (24)
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