مفاجأة في رولان غاروس.. بوبليك يقلب الطاولة على دي مينور المصنف التاسع

Advertisement

وبلغ الدور الثالث الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً بعد فوزه على يسبر دي يونغ بثلاث مجموعات لمجموعة 3-6، و6-1، و6-2، و6-3.ويلتقي زفيريف في الدور الثالث مع الإيطالي فلافيو كوبولي المتأهل من فوزه على مواطنه ماتيو أرنالدي بمجموعتين لمجموعة 6-3، و6-3، و6-7، و6-1.وتأهل الصربي ديوكوفيتش المصنف السادس عالمياً إلى الدور الثالث بعد فوزه على الفرنسي كورنتين موتيه 6-3، و6-2، و7-6.ومن أبرز نتائج الرجال، تأهل الكازاخستاني بوبليك بعد فوزه على الاسترالي دي مينور المصنف التاسع عالمياً، وحول خسارته بمجموعتين إلى فوز بثلاث مجموعات لمجموعتين 2-6، و2-6، و6-4، و6-3، و6-2.ويواجه الكسندر بوليك في الدور الثالث المتأهل من فوزه على التشيكي ياكوب منشيك بمجموعتين لثلاث مجموعات 2-6، و1-6، و6-4، و6-3، و6-3.وفي أبرز منافسات السيدات فوز الأميركية كوكو غوف المصنفة الثانية عالمياً، على التشيكية تيريزا فالنتوفا 6-2 و6-4، لتتأهل لمواجهة التشيكية ماري بوزكوفا المتأهلة من فوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6-4، و7-5.وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالمياً الدور الثالث بعد فوزها، على مواطنتها آن لي 6-3، و7-6،لتواجه التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المتأهلة من فوزها على ماجدالينا فريتش بمجموعتين لمجموعة 6-0، و4-6، و6-3.وتأهلت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة السادسة عالمياً بعد فوزها، على آشلين كروغر بمجموعتين 6-3، و6-4، لتواجه الكازخستانية يوليا بوتنتسيفا المتأهلة من فوزها على التايوانية جوانا غارلاند 7-6 (7/5) و6-3. (24)