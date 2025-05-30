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رياضة
هذه قيمة أول صفقة صيفية للنصر!
Lebanon 24
30-05-2025
|
00:52
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اقتربت إدارة
نادي النصر السعودي
من إبرام أول صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل نحو 40 مليون
يورو
.
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وقال
سانتي أونا
، الصحفي في موقع "فوت ميركاتو"، إن
نادي النصر
بات قريبًا من التعاقد مع السلوفاكي دافيد هانكو مدافع فينورد روتردام
الهولندي
.
وأوضح أونا أن النادي العاصمي اتفق بالفعل مع هانكو على الشروط الشخصية، حيث سيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
وأشار أونا إلى أن النصر سيرسل عرضًا رسميًا إلى نادي فينورد للتعاقد مع المدافع السلوفاكي مقابل 40 مليون يورو. (كووورة)
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