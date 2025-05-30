هذه قيمة أول صفقة صيفية للنصر!

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اقتربت إدارة من إبرام أول صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل نحو 40 مليون .وقال ، الصحفي في موقع "فوت ميركاتو"، إن بات قريبًا من التعاقد مع السلوفاكي دافيد هانكو مدافع فينورد روتردام .وأوضح أونا أن النادي العاصمي اتفق بالفعل مع هانكو على الشروط الشخصية، حيث سيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.وأشار أونا إلى أن النصر سيرسل عرضًا رسميًا إلى نادي فينورد للتعاقد مع المدافع السلوفاكي مقابل 40 مليون يورو. (كووورة)