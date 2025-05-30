نهائي الحلم الاغلى في ميونيخ: سان جيرمان يبحث عن المجد.. وإنتر يطارد العودة الملكية!

على أرضية أليانز أرينا المهيبة، مسرح بايرن ميونيخ الشهير، تُسدل الستارة على موسمٍ كروي أوروبي
ناري، حين يلتقي باريس سان جيرمان
وإنتر ميلان
في نهائي دوري أبطال أوروبا
مساء السبت. إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها ميونيخ هذا الحدث منذ عام 2012، وتعد بمواجهة نارية بين طموح لم يُحقق بعد، وماضٍ مجيد يُراد له أن يعود.
باريس: فرصة ذهبية لإنهاء الانتظار
بعد 15 عامًا من الاستثمارات القطرية
والسيطرة المحلية الكاملة على الدوري الفرنسي، لا يزال باريس سان جيرمان
يطارد الكأس ذات الأذنين. هي ثاني مرة فقط يصل فيها العملاق الباريسي إلى نهائي البطولة، بعد خسارته في نهائي 2020 أمام بايرن. بقيادة لويس إنريكي، وبعد إقصائه لأرسنال في نصف النهائي، يبدو الفريق مستعدًا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما انتظره طويلاً.
سان جيرمان يدخل اللقاء منتشيًا بثلاثية محلية محتملة، بعد فوزه بكأس فرنسا
أمام ريمس، ويأمل في كسر نحسه في "أليانز أرينا" حيث خسر ثلاثًا من أصل أربع مباريات لعبها هناك.
إنتر: ثأر أوروبي... وفرصة لتضميد الجراح
أما إنتر ميلان، الذي خسر لقب الدوري الإيطالي
لصالح نابولي هذا الموسم وخرج خالي الوفاض من كأس إيطاليا
والسوبر، فيسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج الأوروبي
. الفريق الذي كتب التاريخ مع مورينيو عام 2010 عاد للنهائي في 2023 وخسره أمام مانشستر سيتي
، والآن يملك فرصة ذهبية لاستعادة هيبته.
النيراتزوري يملكون أفضل دفاع في البطولة هذا الموسم، رغم هشاشتهم في نصف النهائي أمام برشلونة
، حيث اهتزت شباكهم بستة أهداف. لكن سلسلة من 8 مباريات دون خسارة في دوري الأبطال
تمنح كتيبة إنزاغي ثقة كبيرة قبل النهائي.
مواجهة تكتيكية... بنكهة نارية
المباراة تعد بمواجهة تكتيكية بين فريقين بأسلوبين مختلفين تمامًا: سرعة باريس وانفجار أجنحته في مواجهة تنظيم الإنتر وصلابته الدفاعية. قد تكون التفاصيل الصغيرة أو لحظة تألق فردي هي الفارق في ليلة لا تحتمل الأخطاء.
التشكيلتان المتوقعتان:
باريس سان جيرمان (4-3-3):
دوناروما؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز؛ ديمبيلي، كفاراتسخيليا، دويه.
إنتر ميلان (3-5-2):
سومر؛ بيسك، أتشيربي، باستوني؛ دومفريز، باريلا، كالهان أوغلو
، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، مارتينيز. (cult of calcio)