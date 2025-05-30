نهائي الحلم الاغلى في ميونيخ: سان جيرمان يبحث عن المجد.. وإنتر يطارد العودة الملكية!

Advertisement

على أرضية أليانز أرينا المهيبة، مسرح بايرن ميونيخ الشهير، تُسدل الستارة على موسمٍ كروي ناري، حين يلتقي وإنتر في نهائي مساء السبت. إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها ميونيخ هذا الحدث منذ عام 2012، وتعد بمواجهة نارية بين طموح لم يُحقق بعد، وماضٍ مجيد يُراد له أن يعود.بعد 15 عامًا من الاستثمارات والسيطرة المحلية الكاملة على الدوري الفرنسي، لا يزال باريس يطارد الكأس ذات الأذنين. هي ثاني مرة فقط يصل فيها العملاق الباريسي إلى نهائي البطولة، بعد خسارته في نهائي 2020 أمام بايرن. بقيادة لويس إنريكي، وبعد إقصائه لأرسنال في نصف النهائي، يبدو الفريق مستعدًا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما انتظره طويلاً.سان جيرمان يدخل اللقاء منتشيًا بثلاثية محلية محتملة، بعد فوزه بكأس أمام ريمس، ويأمل في كسر نحسه في "أليانز أرينا" حيث خسر ثلاثًا من أصل أربع مباريات لعبها هناك.أما إنتر ميلان، الذي خسر لقب الدوري لصالح نابولي هذا الموسم وخرج خالي الوفاض من كأس والسوبر، فيسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج . الفريق الذي كتب التاريخ مع مورينيو عام 2010 عاد للنهائي في 2023 وخسره أمام ، والآن يملك فرصة ذهبية لاستعادة هيبته.النيراتزوري يملكون أفضل دفاع في البطولة هذا الموسم، رغم هشاشتهم في نصف النهائي أمام ، حيث اهتزت شباكهم بستة أهداف. لكن سلسلة من 8 مباريات دون خسارة في تمنح كتيبة إنزاغي ثقة كبيرة قبل النهائي.المباراة تعد بمواجهة تكتيكية بين فريقين بأسلوبين مختلفين تمامًا: سرعة باريس وانفجار أجنحته في مواجهة تنظيم الإنتر وصلابته الدفاعية. قد تكون التفاصيل الصغيرة أو لحظة تألق فردي هي الفارق في ليلة لا تحتمل الأخطاء.باريس سان جيرمان (4-3-3):دوناروما؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز؛ ديمبيلي، كفاراتسخيليا، دويه.إنتر ميلان (3-5-2):سومر؛ بيسك، أتشيربي، باستوني؛ دومفريز، باريلا، كالهان ، مخيتاريان، ديماركو؛ تورام، مارتينيز. (cult of calcio)