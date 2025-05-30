من سيكون بديل رونالدو؟

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بدأ خطواته الفعلية للتعاقد مع نجم جديد تحسبا لرحيل النجم ، رغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن مغادرته حتى الآن.ووفقا لما نقلته إذاعة "توك سبورت" ، وجه النصر اهتمامه نحو الجناح الكولومبي ، لاعب الإنجليزي، حيث أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 85 مليون لضمه.دياز، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، يعتبر أحد أبرز أهداف في سوق الانتقالات مؤخرا، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة على ضمه.يأتي هذا التحرك من النصر في محاولة لتأمين بديل قوي، في حال أعلن البالغ 40 عاما، مغادرته الرسمية للنادي. (روسيا اليوم)