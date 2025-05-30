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رياضة
من سيكون بديل رونالدو؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
02:47
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بدأ
نادي النصر السعودي
خطواته الفعلية للتعاقد مع نجم جديد تحسبا لرحيل النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، رغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن مغادرته حتى الآن.
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ووفقا لما نقلته إذاعة "توك سبورت"
البريطانية
، وجه النصر اهتمامه نحو الجناح الكولومبي
لويس دياز
، لاعب
ليفربول
الإنجليزي، حيث أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 85 مليون
يورو
لضمه.
دياز، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، يعتبر أحد أبرز أهداف
برشلونة
في سوق الانتقالات مؤخرا، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة على ضمه.
يأتي هذا التحرك من النصر في محاولة لتأمين بديل قوي، في حال أعلن
رونالدو
البالغ 40 عاما، مغادرته الرسمية للنادي. (روسيا اليوم)
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