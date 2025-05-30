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رياضة
ليفربول يجهز ضم فلوريان فيرتز.. ومخاوف من رحيل جاكبو إلى ألمانيا
Lebanon 24
30-05-2025
|
03:20
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طوال موسم 2024/2025، أظهر كودي جاكبو، مهاجم
ليفربول
الهولندي
البالغ من العمر 26 عامًا، أداءً مميزًا تحت قيادة المدرب آرني
سلوت
، حيث استعاد مركزه المفضل في الجناح الأيسر وقدم أفضل موسم له مع الفريق، مسجلاً 18 هدفًا وصانعًا 5 تمريرات حاسمة في 49 مباراة.
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على الرغم من تأثير إصابة في شباط وتراجع الفريق في البطولات الأوروبية، ظل جاكبو لاعبًا أساسيًا، بعد
محمد صلاح
ولويس دياز فقط من حيث المشاركة.
مع اقتراب الصيف، بدأت تقارير تربطه بالانتقال إلى
بايرن ميونيخ
، خاصة مع استعداد ليفربول للتعاقد مع
فلوريان
فيرتز. رغم التشكيك الأولي، كشفت صحيفة الديلي ميل أن الاهتمام الألماني قد يكون حقيقيًا، رغم رغبة
الريدز
في الإبقاء على اللاعب.
خلال الأسبوع المزدحم، ظهر جاكبو في
لندن
لحضور
العرض
الأول لسلسلة Netflix الوثائقية "F1: The Academy"، قبل أن يتوجه
إلى باريس
لمتابعة بطولة
فرنسا
المفتوحة للتنس، حيث شهد مباراة كارلوس ألكاراز والتقى هناك بمهاجم
باريس سان جيرمان
جونكالو
راموس
.
في الأثناء، يواصل ليفربول تحركاته الصيفية بالتفاوض مع باير ليفركوزن لضم فلوريان فيرتز، مع اهتمام بضم ميلوس كيركيز من بورنموث، إضافة إلى احتمال تغييرات في خط الهجوم مع رحيل محتمل لداروين نونيز.
منتخب
هولندا
يستعد لتصفيات
كأس العالم
المقبلة، ومن المتوقع عودة جاكبو وفيرجيل فان ديك وريان غرافينبيرش للتدريبات والانضمام لجيريمي فريمبونغ، المنضم حديثًا إلى ليفربول. (echo)
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