ليفربول يجهز ضم فلوريان فيرتز.. ومخاوف من رحيل جاكبو إلى ألمانيا

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على الرغم من تأثير إصابة في شباط وتراجع الفريق في البطولات الأوروبية، ظل جاكبو لاعبًا أساسيًا، بعد ولويس دياز فقط من حيث المشاركة.مع اقتراب الصيف، بدأت تقارير تربطه بالانتقال إلى ، خاصة مع استعداد ليفربول للتعاقد مع فيرتز. رغم التشكيك الأولي، كشفت صحيفة الديلي ميل أن الاهتمام الألماني قد يكون حقيقيًا، رغم رغبة في الإبقاء على اللاعب.خلال الأسبوع المزدحم، ظهر جاكبو في لحضور الأول لسلسلة Netflix الوثائقية "F1: The Academy"، قبل أن يتوجه لمتابعة بطولة المفتوحة للتنس، حيث شهد مباراة كارلوس ألكاراز والتقى هناك بمهاجم جونكالو .في الأثناء، يواصل ليفربول تحركاته الصيفية بالتفاوض مع باير ليفركوزن لضم فلوريان فيرتز، مع اهتمام بضم ميلوس كيركيز من بورنموث، إضافة إلى احتمال تغييرات في خط الهجوم مع رحيل محتمل لداروين نونيز.منتخب يستعد لتصفيات المقبلة، ومن المتوقع عودة جاكبو وفيرجيل فان ديك وريان غرافينبيرش للتدريبات والانضمام لجيريمي فريمبونغ، المنضم حديثًا إلى ليفربول. (echo)