فضيحة قضائية تؤجل محاكمة أطباء مارادونا.. واستقالة القاضية المتسببة

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وجاء قرار البطلان عقب مزاعم خطيرة حول تصرفات القاضية ماكينتاش التي سمحت لطاقم تصوير بتسجيل جلسات استماع مغلقة، ما اعتبر انتهاكاً لأخلاقيات . وتصاعدت هذه المزاعم إلى حد إعلان القاضية استقالتها من القضية الثلاثاء الماضي.وقال القاضي ماكسيميليانو سافارينو في قراره إن سلوك ماكينتاش "أضرّ بالمدعين والدفاع على حد سواء"، معتبراً أن القاضية لم تتصرف بنزاهة، وهو ما دفع المحكمة لإعادة المحاكمة من الصفر مع تعيين قضاة جدد.وأثر هذا القرار على الجدول المتوقع للقضية، والتي كانت مقررة للاستمرار حتى . وستُختار الجديدة خلال فترة زمنية معقولة. (npr)