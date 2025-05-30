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رياضة

فضيحة قضائية تؤجل محاكمة أطباء مارادونا.. واستقالة القاضية المتسببة

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:31
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أعلنت محكمة أرجنتينية يوم الخميس بطلان محاكمة سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية المتهمين بالإهمال في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، في تطور مفاجئ أذهل عشاق الكرة حول العالم.
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وجاء قرار البطلان عقب مزاعم خطيرة حول تصرفات القاضية ماكينتاش التي سمحت لطاقم تصوير بتسجيل جلسات استماع مغلقة، ما اعتبر انتهاكاً لأخلاقيات القضاء. وتصاعدت هذه المزاعم إلى حد إعلان القاضية استقالتها من القضية الثلاثاء الماضي.

وقال القاضي ماكسيميليانو سافارينو في قراره إن سلوك ماكينتاش "أضرّ بالمدعين والدفاع على حد سواء"، معتبراً أن القاضية لم تتصرف بنزاهة، وهو ما دفع المحكمة لإعادة المحاكمة من الصفر مع تعيين قضاة جدد.

وأثر هذا القرار على الجدول الزمني المتوقع للقضية، والتي كانت مقررة للاستمرار حتى تموز. وستُختار الهيئة القضائية الجديدة خلال فترة زمنية معقولة. (npr)
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