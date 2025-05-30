هل يفسد ريال مدريد صفقة ليفربول؟

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لم يُحسم حتى الآن مستقبل الألماني فيرتز نجم رغم التقارير التي تشير لاقترابه من الانتقال لليفربول.وارتبط اسم فلوريان فيرتز بالانتقال إلى ، حيث ذكرت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي يتصدر سباق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكان هربرت هاينر، رئيس نادي الذي كان يرغب في ضم اللاعب أيضا، أكد في تصريحات صحفية: "فيرتز يميل على الأرجح إلى ليفربول، لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث مع ".ومع ذلك، أكدت صحيفة "آس" أن إدارة تؤكد أن صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول لم تُحسم بعد، وأن النادي الملكي لن يستسلم رغم تقدم في صراع التعاقد مع اللاعب.وكان باير ليفركوزن حدد مبلغ 150 مليون للتخلي عن فيرتز، وهو الرقم الذي دفع للانسحاب من الصفقة، بعدما قدَّر أنها ستصل إلى 300 مليون يورو مع التكاليف المرتبطة بها.لكن "آس" أشارت إلى أن يدخل السباق بورقة مختلفة، حيث يراهن على العلاقة الوثيقة التي تربط فيرتز مع مدربه في باير ليفركوزن ألونسو، والذي تولى منصب للميرينغي حاليا.وأوضحت أن ألونسو يعد أحد الشخصيات المؤثرة في مسيرة فيرتز، مؤكدةً أنه عند انضمام المدرب الإسباني لليفركوزن كان اللاعب يتعافى من إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يلعب دورا في تألقه بشكل لافت الموسم الماضي، حيث سجل 18 هدفا وصنع 19 في 49 مباراة.ولا يزال ليفربول لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع باير ليفركوزن بشأن الصفقة المحتملة، لكن النادي الألماني يرى أن انتقال صاحب الـ22 عاما إلى أفضل من خسارته لصالح ميونخ منافسه في البوندسليغا.ومع ذلك، كشفت صحيفة "ليفربول " المقربة من النادي الإنجليزي أن إدارة الريدز واثقة من التوصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لجعل فلوريان فيرتز أغلى لاعب في تاريخ بطل . (العين)