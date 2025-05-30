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رياضة

هل يفسد ريال مدريد صفقة ليفربول؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:38
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لم يُحسم حتى الآن مستقبل الألماني فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن رغم التقارير التي تشير لاقترابه من الانتقال لليفربول.
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وارتبط اسم فلوريان فيرتز بالانتقال إلى ليفربول، حيث ذكرت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي يتصدر سباق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الذي كان يرغب في ضم اللاعب أيضا، أكد في تصريحات صحفية: "فيرتز يميل على الأرجح إلى ليفربول، لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث مع ليفركوزن".

ومع ذلك، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تؤكد أن صفقة انتقال فيرتز إلى ليفربول لم تُحسم بعد، وأن النادي الملكي لن يستسلم رغم تقدم الريدز في صراع التعاقد مع اللاعب.

وكان باير ليفركوزن حدد مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن فيرتز، وهو الرقم الذي دفع مانشستر سيتي للانسحاب من الصفقة، بعدما قدَّر أنها ستصل إلى 300 مليون يورو مع التكاليف المرتبطة بها.

لكن "آس" أشارت إلى أن ريال مدريد يدخل السباق بورقة مختلفة، حيث يراهن على العلاقة الوثيقة التي تربط فيرتز مع مدربه في باير ليفركوزن تشابي ألونسو، والذي تولى منصب المدير الفني للميرينغي حاليا.

وأوضحت أن ألونسو يعد أحد الشخصيات المؤثرة في مسيرة فيرتز، مؤكدةً أنه عند انضمام المدرب الإسباني لليفركوزن كان اللاعب يتعافى من إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يلعب دورا في تألقه بشكل لافت الموسم الماضي، حيث سجل 18 هدفا وصنع 19 في 49 مباراة.

ولا يزال ليفربول لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع باير ليفركوزن بشأن الصفقة المحتملة، لكن النادي الألماني يرى أن انتقال صاحب الـ22 عاما إلى إنجلترا أفضل من خسارته لصالح بايرن ميونخ منافسه في البوندسليغا.

ومع ذلك، كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي الإنجليزي أن إدارة الريدز واثقة من التوصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لجعل فلوريان فيرتز أغلى لاعب في تاريخ بطل الدوري الإنكليزي. (العين)











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