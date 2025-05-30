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رياضة

قبل كأس العالم للأندية.. من هو اللاعب الذي يرغب الأهلي المصري بضمه؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:21
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رد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على ما تم تداوله بشأن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.
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وحسم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي الجدل حول تعاقد النادي مع قائد النصر قائلا: "ليست لدي أي معلومات عن دخول الأهلي في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو".

وتابع سراج الدين: "لو هناك إمكانية لضم لاعب عالمي أتمنى أن يكون محمد صلاح وليس كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي". (روسيا اليوم)
 
 
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