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رياضة
قبل كأس العالم للأندية.. من هو اللاعب الذي يرغب الأهلي المصري بضمه؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
06:21
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محمد سراج
الدين عضو
مجلس إدارة النادي
الأهلي على ما تم تداوله بشأن دخول
القلعة الحمراء
في مفاوضات مع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
للمشاركة في
كأس العالم للأندية
المقبلة.
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وحسم محمد سراج الدين
عضو مجلس إدارة
الأهلي الجدل حول تعاقد النادي مع قائد النصر قائلا: "ليست لدي أي معلومات عن دخول الأهلي في مفاوضات مع
كريستيانو رونالدو
".
وتابع سراج الدين: "لو هناك إمكانية لضم لاعب عالمي أتمنى أن يكون
محمد صلاح
وليس كريستيانو
رونالدو
أو
ليونيل ميسي
". (روسيا اليوم)
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