قبل كأس العالم للأندية.. من هو اللاعب الذي يرغب الأهلي المصري بضمه؟

رد الدين عضو الأهلي على ما تم تداوله بشأن دخول في مفاوضات مع النجم للمشاركة في المقبلة.

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وحسم محمد سراج الدين الأهلي الجدل حول تعاقد النادي مع قائد النصر قائلا: "ليست لدي أي معلومات عن دخول الأهلي في مفاوضات مع ".



وتابع سراج الدين: "لو هناك إمكانية لضم لاعب عالمي أتمنى أن يكون وليس كريستيانو أو ". (روسيا اليوم)