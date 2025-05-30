رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم أرنولد

أعلن اليوم الجمعة بشكل رسمي تعاقده مع الظهير الأيمن الإنكليزي رسميا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه .

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وأكد في بيان رسمي أن أصبح لاعبا في صفوف الفريق الإسباني بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع ليفربول.



وجاء في بيان النادي الملكي: "توصل نادي ونادي ليفربول إلى اتفاق يقضي بانضمام ترينت إلى نادينا لمدة 6 مواسم قادمة، من 1 حزيران 2025 إلى 30 حزيران 2031."

ووقع أرنولد عقدا حتى 30 حزيران 2031 مع ليصبح لاعبا مع الفريق الإسباني بداية من يوم 1 المقبل ما يضمن مشاركته في التي تنطلق في بداية من يوم 14 من الشهر المقبل. (روسيا اليوم)