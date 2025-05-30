Advertisement

رياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم أرنولد

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1368125-638842137093744524.jpeg
Doc-P-1368125-638842137093744524.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة بشكل رسمي تعاقده مع الظهير الأيمن الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد رسميا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه ليفربول.
Advertisement
 
وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أن أرنولد أصبح لاعبا في صفوف الفريق الإسباني بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وجاء في بيان النادي الملكي: "توصل نادي ريال مدريد ونادي ليفربول إلى اتفاق يقضي بانضمام ترينت ألكسندر أرنولد إلى نادينا لمدة 6 مواسم قادمة، من 1 حزيران 2025 إلى 30 حزيران 2031."
 
ووقع أرنولد عقدا حتى 30 حزيران 2031 مع ريال مدريد ليصبح لاعبا مع الفريق الإسباني بداية من يوم 1 تموز المقبل ما يضمن مشاركته في كأس العالم للأندية التي تنطلق في الولايات المتحدة بداية من يوم 14 من الشهر المقبل. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. ألونسو مدربا لريال مدريد
lebanon 24
30/05/2025 15:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. نجم ريال مدريد يرد على اتهامه باعتداءات جنسية لفتيات قاصرات (صورة)
lebanon 24
30/05/2025 15:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفسد ريال مدريد صفقة ليفربول؟
lebanon 24
30/05/2025 15:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد وعقدة كأس العالم للأندية: حلم الهيمنة العالمية يبدأ من الولايات المتحدة
lebanon 24
30/05/2025 15:34:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:21 | 2025-05-30
04:38 | 2025-05-30
03:31 | 2025-05-30
03:20 | 2025-05-30
02:47 | 2025-05-30
01:39 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24