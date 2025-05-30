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رياضة

أليغري يعود رسمياً لتدريب نادي ميلان

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:23
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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليغري مديرا فنيا جديدا للفريق.
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وذكر العملاق الإيطالي في بيان مقتضب: "يسر نادي ميلان أن يعلن تعيين ماسيميليانو أليغري مديرا فنيا للفريق الأول للرجال"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعقد.
 
وسيتولى أليغري قيادة ميلان خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أقيل أمس الخميس بسبب سوء النتائج، حيث قبع ميلان في المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي، ليغيب عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل. (روسيا اليوم) 
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