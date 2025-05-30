أليغري يعود رسمياً لتدريب نادي ميلان

أعلن يوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو مديرا فنيا جديدا للفريق.

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وذكر العملاق في بيان مقتضب: "يسر أن يعلن تعيين ماسيميليانو أليغري مديرا فنيا للفريق الأول للرجال"، دون أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعقد.

وسيتولى أليغري قيادة خلفا للبرتغالي ، الذي أقيل أمس الخميس بسبب سوء النتائج، حيث قبع ميلان في المركز الثامن بترتيب ، ليغيب عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل. (روسيا اليوم)