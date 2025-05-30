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رياضة
أليغري يعود رسمياً لتدريب نادي ميلان
Lebanon 24
30-05-2025
|
09:23
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أعلن
نادي ميلان الإيطالي
لكرة القدم
يوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو
أليغري
مديرا فنيا جديدا للفريق.
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وذكر العملاق
الإيطالي
في بيان مقتضب: "يسر
نادي ميلان
أن يعلن تعيين ماسيميليانو أليغري مديرا فنيا للفريق الأول للرجال"، دون
الكشف عن
أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعقد.
وسيتولى أليغري قيادة
ميلان
خلفا للبرتغالي
سيرجيو كونسيساو
، الذي أقيل أمس الخميس بسبب سوء النتائج، حيث قبع ميلان في المركز الثامن بترتيب
الدوري الإيطالي
، ليغيب عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل. (روسيا اليوم)
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