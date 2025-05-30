فليك: بيدري قلب برشلونة



Advertisement

وقال في مقابلة مع قناة برشلونة "أنا مسرور للغاية بما حققناه في الموسم الأول، وسعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين الرائعين داخل هذا النادي العريق".



وأضاف "أجد دعما كبيرا من ، فهو سبب وجودي هنا، لأنه يثق بي كثيرا، كما أتشاور باستمرار مع الإدارة الرياضية (ديكو وبويان) من أجل الموسم المقبل، وكذلك مستقبل الفريق لسنوات مقبلة". أشاد مدرب ، بالإنجازات التي حققها في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني، بحصد الثلاثية المحلية (الليغا وكأس الملك والسوبر الإسباني).وقال في مقابلة مع قناة برشلونة "أنا مسرور للغاية بما حققناه في الموسم الأول، وسعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين الرائعين داخل هذا النادي العريق".وأضاف "أجد دعما كبيرا من ، فهو سبب وجودي هنا، لأنه يثق بي كثيرا، كما أتشاور باستمرار مع الإدارة الرياضية (ديكو وبويان) من أجل الموسم المقبل، وكذلك مستقبل الفريق لسنوات مقبلة".

وتابع "هدفنا القادم هو الفوز بدوري أبطال ، ولكن يجب أن نكون فريقا متماسكا ومتحدا، ونتدرب بكل جدية، ونثبت جدارتنا في الملعب دفاعيا وهجوميا، والمعيار بالنسبة لي قوة التدريبات، وترجمتها في المباريات، وهو ما تحقق هذا الموسم، لقد تدرب جميع اللاعبين بجدية".



وأشار "لقد تطور مستوى الفريق تدريجيا، وعشنا فترة صعبة في نوفمبر وديسمبر، ولكننا تجاوزناها بفضل الهدوء والعمل الجاد، لا أسعى للكمال، بل أتطلع دائما لتطوير الفريق ووصوله لمستوى أفضل باستمرار".



وانتقل فليك للإشادة بالثنائي ولامين يامال، قائلا "بالفعل بيدري قلب برشلونة، فهو رائع عندما يستحوذ على وتشعر بأنه ساحر، ويتحسن باستمرار وحريص على تطوير نفسه، وأتذكر أنه غير مسار مباراة عندما شارك في الشوط الثاني".



وأشار "بيدري يبلغ 22 عاما فقط، لكن لديه كافة المقومات ليكون قائدا في السنوات ، وسأبذل قصارى جهدي لأساعده على ذلك".



ونوه "لامين عبقري، لا يوجد وصف آخر له، فهو يبلغ 17 عامًا فقط، لكنه محترف منذ سنوات، وعلينا حمايته ورعايته، لأن ما يقدمه يبدو سهلا، ولكنه ليس كذلك".



وشدد فليك في ختام تصريحاته "ليحافظ يامال على ما حققه وقدمه في السنوات القادمة، يجب أن يتدرب بجدية دائما، ويكون في كامل تركيزه، إنه ذكي، ولكنه بحاجة إلى العمل، وأثق كثيرا به، وزملاء لامين المحيطون به في الهجوم مثل رافينيا، يساعدونه باستمرار". (كووورة)