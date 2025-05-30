بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.. من يحسم نهائي الأبطال 2025؟

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تتجه أنظار عشاق مساء غد السبت إلى ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ ، الذي سيكون مسرحًا لنهائي 2024-2025، بين وإنتر ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت .رغم صعوبة التكهن بنتيجة اللقاء بسبب تقارب مستوى الفريقين وامتلاك كل منهما مجموعة مميزة من النجوم، كشف أحد تطبيقات ، أن يتمتع بأفضلية طفيفة.وأوضح التطبيق أن هذه الأفضلية تعود إلى الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا، وعلى رأسها فوزه الكبير بنتيجة 3-0 على ستاد ريمس في الأسبوع الماضي، وهو ثالث ألقابه هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي، ليقترب من حلم "الرباعية التاريخية".ويأمل المدرب الإسباني لويس إنريكي في كتابة التاريخ مع بحصد لقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن كان قريبًا من ذلك عام 2020 حين خسر الفريق النهائي أمام .في المقابل، يدخل ميلان المباراة بحثًا عن اللقب الرابع في تاريخه، لكن موسمه المحلي لم يكن مثاليًا؛ إذ أنهى في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي، كما خسر نهائي الإيطالي وودّع كأس من نصف النهائي على يد غريمه ميلان.ورغم ذلك، يُعوّل إنتر على خبرته الأوروبية، إذ خاض نهائي الأبطال مؤخرًا في موسم 2022-2023، لكنه خسر أمام بهدف نظيف. (winwin)