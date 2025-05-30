بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.. من يحسم نهائي الأبطال 2025؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم
مساء غد السبت إلى ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية
، الذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا
2024-2025، بين باريس سان جيرمان الفرنسي
وإنتر ميلان الإيطالي
، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة
.
رغم صعوبة التكهن بنتيجة اللقاء بسبب تقارب مستوى الفريقين وامتلاك كل منهما مجموعة مميزة من النجوم، كشف أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي
، أن باريس سان جيرمان
يتمتع بأفضلية طفيفة.
وأوضح التطبيق أن هذه الأفضلية تعود إلى الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا، وعلى رأسها فوزه الكبير بنتيجة 3-0 على ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا
الأسبوع الماضي، وهو ثالث ألقابه هذا الموسم بعد تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلي، ليقترب من حلم "الرباعية التاريخية".
ويأمل المدرب الإسباني لويس إنريكي في كتابة التاريخ مع باريس
بحصد لقب دوري الأبطال
للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد أن كان قريبًا من ذلك عام 2020 حين خسر الفريق النهائي أمام بايرن ميونخ
.
في المقابل، يدخل إنتر
ميلان المباراة بحثًا عن اللقب الأوروبي
الرابع في تاريخه، لكن موسمه المحلي لم يكن مثاليًا؛ إذ أنهى الدوري الإيطالي
في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي، كما خسر نهائي كأس السوبر
الإيطالي وودّع كأس إيطاليا
من نصف النهائي على يد غريمه ميلان.
ورغم ذلك، يُعوّل إنتر على خبرته الأوروبية، إذ خاض نهائي دوري
الأبطال مؤخرًا في موسم 2022-2023، لكنه خسر أمام مانشستر سيتي
بهدف نظيف. (winwin)