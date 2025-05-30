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رياضة

تطورات حاسمة في مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

Lebanon 24
30-05-2025 | 14:37
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أفادت مصادر مطلعة أن نادي النصر السعودي بات قريبًا من حسم مستقبل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع اقتراب نهاية عقده الحالي في 30 حزيران المقبل.
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وكشف الصحفي الفرنسي المتخصص في سوق الانتقالات، سانتي أونا، عبر تغريدة على منصة "إكس"، عن وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين لتمديد العقد، مشيرًا إلى أن رونالدو وقع بالفعل على العقد الجديد، ما يعني استمراره مع "العالمي" في الموسم المقبل.

ويعد رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، أحد أبرز النجوم الذين مروا على الدوري السعودي، منذ انضمامه إلى النصر في كانون الأول 2022، إلا أن موسمه الأخير شهد جدلًا واسعًا بعد فشله في قيادة الفريق لتحقيق أي لقب محلي أو قاري، باستثناء تتويجه بكأس الملك سلمان للأندية العربية في 2023.

ورغم غياب الألقاب، حافظ "الدون" على حضوره التهديفي، بتتويجه هدافًا للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، ما عزز مكانته كأيقونة كروية في المنطقة.

وتزامن الحديث عن التمديد مع تقارير إعلامية رجحت احتمال إعارة رونالدو لأحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة بدءًا من 14 حزيران، ما يتيح له فرصة خوض البطولة العالمية قبل اتخاذ قرار الاعتزال.

ومن بين الأندية المهتمة بخدماته، برزت أسماء مثل الهلال السعودي، بوتافوغو البرازيلي، الوداد المغربي، ومونتيري المكسيكي.
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