تطورات حاسمة في مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

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أفادت مصادر مطلعة أن بات قريبًا من حسم مستقبل نجمه ، مع اقتراب نهاية عقده الحالي في 30 حزيران المقبل.وكشف الصحفي الفرنسي المتخصص في سوق الانتقالات، أونا، عبر تغريدة على منصة "إكس"، عن وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين لتمديد العقد، مشيرًا إلى أن وقع بالفعل على العقد الجديد، ما يعني استمراره مع "العالمي" في الموسم المقبل.ويعد رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، أحد أبرز النجوم الذين مروا على ، منذ انضمامه إلى النصر في كانون الأول 2022، إلا أن موسمه الأخير شهد جدلًا واسعًا بعد فشله في قيادة الفريق لتحقيق أي لقب محلي أو قاري، باستثناء تتويجه بكأس للأندية العربية في 2023.ورغم غياب الألقاب، حافظ "الدون" على حضوره التهديفي، بتتويجه هدافًا للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، ما عزز مكانته كأيقونة كروية في المنطقة.وتزامن الحديث عن التمديد مع تقارير إعلامية رجحت احتمال إعارة رونالدو لأحد الأندية المشاركة في 2025، المقررة في بدءًا من 14 حزيران، ما يتيح له فرصة خوض البطولة العالمية قبل اتخاذ قرار الاعتزال.ومن بين الأندية المهتمة بخدماته، برزت أسماء مثل ، بوتافوغو البرازيلي، الوداد ، ومونتيري المكسيكي.