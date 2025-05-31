بعد فوز نادي الإتحاد.. لقطة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبنزيما تشعل تفاعلا واسعا (فيديو)

تسببت لقطة جمعت ولي السعودي والنجم الفرنسي قائد على هامش ملك بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.



وتوج نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الشريفين " " للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على بنتيجة 3-1 في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب "الإنماء" في جدة.



وكان البطل الحقيقي للمباراة هو كريم ، الذي أظهر قدراته الفذة بتسجيله هدفين ساهما بشكل مباشر في تحقيق الانتصار، ليعيد بذلك "العميد" إلى منصات التتويج بأغلى الكؤوس للمرة الأولى منذ 2018.

وبعد نهاية المباراة، توجه بنزيما إلى المقصورة الملكية حيث كان يجلس الأمير ، حيث تبادل معه التحية والحديث الودي، قبل أن يقوم ولي العهد بتتويج المهاجم الفرنسي باللقب، في مشهد حمل الكثير من الرمزية بين الرياضة والقيادة وهو ما انعكس بوضوح في تعليقات الجمهور على المنصات الاجتماعية.(روسيا اليوم)