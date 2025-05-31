بعد فوز نادي الإتحاد.. لقطة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبنزيما تشعل تفاعلا واسعا (فيديو)

نيابةً عن #خادم_الحرمين_الشريفين..
سُموّ #ولي_العهد 🇸🇦 الأمير #محمد_بن_سلمان
يُتوِّج فريق #الإتحاد بــ #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين للموسم الرياضي 2024 – 2025.
🏟️ الإنماء | #الإتحاد_القادسية | #جدة | كريم #بنزيما pic.twitter.com/U42ykPGm8q
— Abdullah Alyami (@_Abdullah911) May 30, 2025
نيابةً عن #خادم_الحرمين_الشريفين..
سُموّ #ولي_العهد 🇸🇦 الأمير #محمد_بن_سلمان
يُتوِّج فريق #الإتحاد بــ #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين للموسم الرياضي 2024 – 2025.
🏟️ الإنماء | #الإتحاد_القادسية | #جدة | كريم #بنزيما pic.twitter.com/U42ykPGm8q