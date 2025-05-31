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رياضة

بعد فوز نادي الإتحاد.. لقطة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبنزيما تشعل تفاعلا واسعا (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2025 | 01:00
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تسببت لقطة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والنجم الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي الاتحاد على هامش نهائي كأس ملك السعودية بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتوج نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب "الإنماء" في جدة.

وكان البطل الحقيقي للمباراة هو كريم بنزيما، الذي أظهر قدراته الفذة بتسجيله هدفين ساهما بشكل مباشر في تحقيق الانتصار، ليعيد بذلك "العميد" إلى منصات التتويج بأغلى الكؤوس للمرة الأولى منذ 2018.
 
 
 
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وبعد نهاية المباراة، توجه بنزيما إلى المقصورة الملكية حيث كان يجلس الأمير محمد بن سلمان، حيث تبادل معه التحية والحديث الودي، قبل أن يقوم ولي العهد بتتويج المهاجم الفرنسي باللقب، في مشهد حمل الكثير من الرمزية بين الرياضة والقيادة وهو ما انعكس بوضوح في تعليقات الجمهور على المنصات الاجتماعية.(روسيا اليوم)

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رياضة

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