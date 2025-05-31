مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه

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كشف الصحفي الموثوق فيليبو بيافورا مفاجأة مدوية بشأن الفريق الذي سيلعب لفائدته الموسم المقبل وذلك في ضوء تداول معلومات حول رحيله عن الدوري الأميركي.وانضم في بداية موسم 2023 ـ 2024، بعد الفوز مع بكأس العالم إلى إنتر ميامي الأميركي، في أول تجاربه خارج القارة الأوروبية، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، إلا أن تجربته لا تزال موضع جدل حول عدم ارتقائها لمصاف التجارب الكروية الكبرى.وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي في كانون الأول 2025، لكن مصادر إخبارية قالت إنه بات هدفا لصندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه من أجل الانتقال لأحد الأندية الكبرى في الصيف المقبل.ووفقا للصحفي الموثوق فيليبو بيافورا، يجري ليونيل ميسي مفاوضات جدية بشأن الانتقال إلى السعودية فيما لم يعرف حتى الآن من النادي الاقرب لضم أسطورة المنتخب الأرجنتيني.وتبحث الأندية السعودية وخاصة ، الذي يشارك في للأندية 2025، في حزيران وتموز المقبلين، عن تعزيز صفوفها بصفقات عالمية كبرى على غرار البرازيلين فينيسيوس جونيور ورافينيا والنيجيري فيكتور أوسيمين والسويدي فيكتور غيوكيرس وغيرهم.وينتظر أن يقود ليونيل ميسي (37 عاما) إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية حيث يلعب الفريق المستضيف ضمن مع الأهلي المصري وبورتو وبالميراس البرازيلي.وعقب المشاركة في المونديال، قد يحسم ميسي وجهته المقبلة بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين بعد أن كان محل متابعة من قبل الأندية السعودية قبل بداية موسم 2023 ـ 2024 وقبل انتقاله رسميا إلى .ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي أحرز ميسي 46 هدفا في 46 مباريات، كما صنع 27 هدفا في تلك الفترة.(إرم نيوز)