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رياضة

مُفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
31-05-2025 | 04:00
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كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فيليبو بيافورا مفاجأة مدوية بشأن الفريق الذي سيلعب لفائدته ليونيل ميسي الموسم المقبل وذلك في ضوء تداول معلومات حول رحيله عن الدوري الأميركي.
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وانضم ليونيل ميسي في بداية موسم 2023 ـ 2024، بعد الفوز مع الأرجنتين بكأس العالم إلى إنتر ميامي الأميركي، في أول تجاربه خارج القارة الأوروبية، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، إلا أن تجربته لا تزال موضع جدل حول عدم ارتقائها لمصاف التجارب الكروية الكبرى.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي في كانون الأول 2025، لكن مصادر إخبارية قالت إنه بات هدفا لصندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه من أجل الانتقال لأحد الأندية السعودية الكبرى في الصيف المقبل.

ووفقا للصحفي الموثوق فيليبو بيافورا، يجري ليونيل ميسي مفاوضات جدية بشأن الانتقال إلى السعودية فيما لم يعرف حتى الآن من النادي الاقرب لضم أسطورة المنتخب الأرجنتيني.

وتبحث الأندية السعودية وخاصة الهلال، الذي يشارك في كأس العالم للأندية 2025، في حزيران وتموز المقبلين، عن تعزيز صفوفها بصفقات عالمية كبرى على غرار البرازيلين فينيسيوس جونيور ورافينيا والنيجيري فيكتور أوسيمين والسويدي فيكتور غيوكيرس وغيرهم.

وينتظر أن يقود ليونيل ميسي (37 عاما) إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية حيث يلعب الفريق المستضيف ضمن المجموعة الأولى مع الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.


وعقب المشاركة في المونديال، قد يحسم ميسي وجهته المقبلة بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين بعد أن كان محل متابعة من قبل الأندية السعودية قبل بداية موسم 2023 ـ 2024 وقبل انتقاله رسميا إلى الولايات المتحدة.

ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي أحرز ميسي 46 هدفا في 46 مباريات، كما صنع 27 هدفا في تلك الفترة.(إرم نيوز)
 
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