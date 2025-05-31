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رياضة

في عالم كرة القدم.. تعرفوا إلى أغلى الأندية

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:27
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كشف موقع "Football Benchmark" عن قائمة أغلى أندية في عالم كرة القدم من حيث القيم السوقية.
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وجاء ريال مدريد في صدارة الترتيب بقيمة تبلغ 6.278 مليار يورو، وذلك رغم تحقيقه بطولة كبرى في موسم 2024-2025.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بقيمة 5.104 مليار يورو، ثم جاء مانشستر يونايتد ثالثا بقيمة 5.051 مليار يورو.
 
وحل برشلونة (4.459 مليار يورو) وبايرن ميونخ (4.281 مليار يورو) في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

أما باريس سان جيرمان فقد حل ثامنا بقيمة تبلغ 3.76 مليار يورو، خلف ليفربول (4.207 مليار يورو) وأرسنال (4.010 مليار يورو). (روسيا اليوم)
 
 
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