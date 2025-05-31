في عالم كرة القدم.. تعرفوا إلى أغلى الأندية

كشف موقع "Football Benchmark" عن قائمة أغلى أندية في عالم من حيث القيم السوقية.

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وجاء في صدارة الترتيب بقيمة تبلغ 6.278 مليار ، وذلك رغم تحقيقه بطولة كبرى في موسم 2024-2025.



واحتل المركز الثاني بقيمة 5.104 مليار يورو، ثم جاء ثالثا بقيمة 5.051 مليار يورو.

وحل (4.459 مليار يورو) وبايرن ميونخ (4.281 مليار يورو) في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.



أما فقد حل بقيمة تبلغ 3.76 مليار يورو، خلف (4.207 مليار يورو) وأرسنال (4.010 مليار يورو). (روسيا اليوم)