قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية

خيم الحزن على أجواء نادي بعد وفاة بيليغريني الرئيس السابق للنادي عن عمر ناهز 84 عاما وذلك قبل ساعات فقط من نهائي أمام .

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وفي رسالة وداع عبر منصة "إكس" كتب إنتر: "الرئيس إرنستو بيليغريني رحل عنا على مدار أحد عشر عاما قاد إنتر بالحكمة والشرف والعزيمة تاركا بصمة لا تمحى في تاريخ نادينا".



وأضاف: "نادي إنتر ميلان، وجميع جماهير النيراتزوري، يلتفون حول عائلته في هذا الوقت العصيب".

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" فقد توفي بيليغريني في الساعة الثامنة من صباح السبت وسيرتدي لاعبو إنتر ميلان شارات سوداء على أذرعهم في مواجهة تكريما لذكراه.