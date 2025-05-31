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رياضة

قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:21
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خيم الحزن على أجواء نادي إنتر ميلان بعد وفاة إرنستو بيليغريني الرئيس السابق للنادي عن عمر ناهز 84 عاما وذلك قبل ساعات فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان
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وفي رسالة وداع عبر منصة "إكس" كتب إنتر: "الرئيس إرنستو بيليغريني رحل عنا على مدار أحد عشر عاما قاد إنتر بالحكمة والشرف والعزيمة تاركا بصمة لا تمحى في تاريخ نادينا".

وأضاف: "نادي إنتر ميلان، وجميع جماهير النيراتزوري، يلتفون حول عائلته في هذا الوقت العصيب".
 
ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" فقد توفي بيليغريني في الساعة الثامنة من صباح السبت وسيرتدي لاعبو إنتر ميلان شارات سوداء على أذرعهم في مواجهة سان جيرمان تكريما لذكراه.

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