بطولة فرنسا المفتوحة.. جاك درابر يتغلب على جواو فونسيكا ويتقدم في رولان غاروس

Advertisement

تمكن جاك درابر من تحقيق فوزٍ حاسم على الشاب البرازيلي جواو فونسيكا (18 عامًا) بنتيجة 6-2 و6-4 و6-2، ليبلغ دور الستة عشر في ، محافظًا على فرصه في الوصول إلى ربع النهائي حيث قد يواجه المصنف الأول عالميًا يانيك سينر.درابر، المصنف الخامس في والأول بين ، سيواجه في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، الذي اجتاز بدوره هنريك روشا بثلاث مجموعات نظيفة. ، حسم يانيك سينر مواجهة سريعة أمام ليهيكا بواقع 6-0 و6-1 و6-2، ويستعد لملاقاة الروسي أندريه روبليف في الدور الرابع.في المباراة ضد فونسيكا، سيطر درابر على وأظهر أداءً قويًا على الملاعب الترابية، مستفيدًا من أخطاء منافسه الشاب، ونجح في إجهاض محاولاته بضربات ساقطة. في ، استغل أخطاء فونسيكا بشكل أفضل، مضيفًا المزيد من الضغط حتى حسمها.مع بداية ، فرض درابر سيطرته سريعًا وتقدم 4-0، قبل أن يقلص فونسيكا الفارق، لكن البريطاني حافظ على تفوقه حتى النهاية.بعد المباراة، قال درابر: "كانت الظروف صعبة، لكن شعرت أن المجموعة الأولى كانت نقطة التحول. استعملت ضربة الأمام جيدًا، وأداءي الذهني كان جيدًا. ترتفع أكثر وهذا يناسبني، كما أن الظروف الأسرع تخدم أسلوبي. أنا سعيد بالتأهل وأتطلع للجولة ."تجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة هي الثانية بين درابر وفونسيكا في جولة المحترفين، وقد سبق لدرابر أن فاز عليه في آذار الماضي في إنديان ، حيث حقق أكبر لقب في مسيرته.ويعد هذا الفوز هو الأول لدرابر في تاريخ مشاركاته في بعد خسارته في الدور الأول عامي 2023 و2024، ما يجعله منافسًا جديًا على اللقب هذا العام. (sky sports)