بطولة فرنسا المفتوحة.. جاك درابر يتغلب على جواو فونسيكا ويتقدم في رولان غاروس

تمكن البريطاني
جاك درابر من تحقيق فوزٍ حاسم على الشاب البرازيلي جواو فونسيكا (18 عامًا) بنتيجة 6-2 و6-4 و6-2، ليبلغ دور الستة عشر في بطولة فرنسا المفتوحة
، محافظًا على فرصه في الوصول إلى ربع النهائي حيث قد يواجه المصنف الأول عالميًا يانيك سينر.
درابر، المصنف الخامس في باريس
والأول بين البريطانيين
، سيواجه في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، الذي اجتاز بدوره البرتغالي
هنريك روشا بثلاث مجموعات نظيفة. من جهته
، حسم يانيك سينر مواجهة سريعة أمام جيري
ليهيكا بواقع 6-0 و6-1 و6-2، ويستعد لملاقاة الروسي أندريه روبليف في الدور الرابع.
في المباراة ضد فونسيكا، سيطر درابر على المجموعة الأولى
وأظهر أداءً قويًا على الملاعب الترابية، مستفيدًا من أخطاء منافسه الشاب، ونجح في إجهاض محاولاته بضربات ساقطة. في المجموعة الثانية
، استغل أخطاء فونسيكا بشكل أفضل، مضيفًا المزيد من الضغط حتى حسمها.
مع بداية المجموعة الثالثة
، فرض درابر سيطرته سريعًا وتقدم 4-0، قبل أن يقلص فونسيكا الفارق، لكن البريطاني حافظ على تفوقه حتى النهاية.
بعد المباراة، قال درابر: "كانت الظروف صعبة، لكن شعرت أن المجموعة الأولى كانت نقطة التحول. استعملت ضربة الأمام جيدًا، وأداءي الذهني كان جيدًا. الكرة
ترتفع أكثر وهذا يناسبني، كما أن الظروف الأسرع تخدم أسلوبي. أنا سعيد بالتأهل وأتطلع للجولة القادمة
."
تجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة هي الثانية بين درابر وفونسيكا في جولة المحترفين، وقد سبق لدرابر أن فاز عليه في آذار الماضي في إنديان ويلز
، حيث حقق أكبر لقب في مسيرته.
ويعد هذا الفوز هو الأول لدرابر في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس
بعد خسارته في الدور الأول عامي 2023 و2024، ما يجعله منافسًا جديًا على اللقب هذا العام. (sky sports)