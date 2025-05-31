بياستري يُشعل صراع مكلارين ويخطف قطب الانطلاق في برشلونة

Advertisement

في عرض استثنائي لقوة مكلارين المتجددة، خطف بياستري قطب الانطلاق الأول في جائزة الكبرى، متفوقًا على زميله لاندو نوريس في مواجهة داخلية أصبحت العنوان العريض لهذا الموسم.وفي القسم الثالث من التصفيات على حلبة برشلونة-كاتالونيا، أبهر بياستري الجميع بلفة مذهلة سجل فيها دقيقة و11.546 ثانية، متفوقًا على نوريس بفارق أكثر من عُشري ثانية. وأكدت النتيجة أن معركة الصدارة هذا الموسم لم تعد حكرًا على ريد بُل أو فيراري، بل باتت بين "الفارسين البرتقاليين".ورغم محاولاته، اكتفى فيرستابن، بطل العالم وسائق ريد بُل، بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق، بعدما تمكن من التسلل بين سيارتي مكلارين بفارق 0.001 ثانية فقط عن نوريس، لكنه بقي بعيدًا عن بياستري بثلاثة أعشار كاملة.منذ انطلاق ، بدأت ملامح الهيمنة المكلارينية بالظهور، حيث تصدر نوريس مؤقتًا قبل أن يكسر بياستري حاجز الدقيقة و12 ثانية، في إشارة واضحة على السرعة الكبيرة للسيارة البرتقالية في ظل ظروف الحلبة السريعة.ورغم قوة فيرستابن، إلا أن غياب ردود فعل جادة من فيراري أو أفسح المجال أمام مكلارين للانفراد بالقمة.في خضم الصراع على القمة، برز راسل الذي احتل المركز الرابع، وكان السائق الوحيد من خارج مكلارين وريد بُل على كسر حاجز الدقيقة و12 ثانية. وساعد زميله الشاب أندريا كيمي أنتونيللي على التأهل أيضًا إلى القسم الثالث، حيث سينطلق من المركز السادس.أما المفاجأة الإيجابية، فجاءت من الفرنسي من أصول جزائرية ، الذي تألق مجددًا وتأهل إلى القسم الثالث، وتمكن من انتزاع المركز التاسع، متفوقًا على زميله في ألبين، غاسلي، وعلى ألونسو المخضرم.في المقابل، خيّب كارلوس ساينز التوقعات على أرضه، حيث فشل في التأهل إلى القسم الثاني، رغم مشاركته بسيارة فريق كبديل استثنائي. كما شهدت التصفيات خروج أسماء بارزة مثل نيكو هلكنبرغ، إستيبان أوكون، يوكي تسونودا، وأليكس ألبون.وكان لافتًا أيضًا انسحاب فرانكو كولابينتو بعد مشكلة تقنية مفاجئة، أجبرته على الخروج من سيارته.الترتيب النهائي لأول عشرة مراكز على شبكة الانطلاق:أوسكار بياستري (مكلارين) – 1:11.546لاندو نوريس (مكلارين) – +0.248 ثانيةماكس فيرستابن (ريد بُل) – +0.302 ثانيةجورج راسل (مرسيدس)(مرسيدس)أندريا كيمي أنتونيللي (مرسيدس)لوكلير (فيراري)بيير غاسلي (ألبين)إسحاق حجار (ألبين)فرناندو ألونسو (أستون مارتن)(motor sport)