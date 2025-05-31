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رياضة

بياستري يُشعل صراع مكلارين ويخطف قطب الانطلاق في برشلونة

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:52
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في عرض استثنائي لقوة مكلارين المتجددة، خطف الأسترالي أوسكار بياستري قطب الانطلاق الأول في جائزة إسبانيا الكبرى، متفوقًا على زميله لاندو نوريس في مواجهة داخلية أصبحت العنوان العريض لهذا الموسم.
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وفي القسم الثالث من التصفيات على حلبة برشلونة-كاتالونيا، أبهر بياستري الجميع بلفة مذهلة سجل فيها دقيقة و11.546 ثانية، متفوقًا على نوريس بفارق أكثر من عُشري ثانية. وأكدت النتيجة أن معركة الصدارة هذا الموسم لم تعد حكرًا على ريد بُل أو فيراري، بل باتت بين "الفارسين البرتقاليين".

ورغم محاولاته، اكتفى ماكس فيرستابن، بطل العالم وسائق ريد بُل، بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق، بعدما تمكن من التسلل بين سيارتي مكلارين بفارق 0.001 ثانية فقط عن نوريس، لكنه بقي بعيدًا عن بياستري بثلاثة أعشار كاملة.

منذ انطلاق القسم الثاني، بدأت ملامح الهيمنة المكلارينية بالظهور، حيث تصدر نوريس مؤقتًا قبل أن يكسر بياستري حاجز الدقيقة و12 ثانية، في إشارة واضحة على السرعة الكبيرة للسيارة البرتقالية في ظل ظروف الحلبة السريعة.

ورغم قوة فيرستابن، إلا أن غياب ردود فعل جادة من فيراري أو مرسيدس أفسح المجال أمام مكلارين للانفراد بالقمة.

في خضم الصراع على القمة، برز البريطاني جورج راسل الذي احتل المركز الرابع، وكان السائق الوحيد من خارج مكلارين وريد بُل القادر على كسر حاجز الدقيقة و12 ثانية. وساعد زميله الشاب أندريا كيمي أنتونيللي على التأهل أيضًا إلى القسم الثالث، حيث سينطلق من المركز السادس.

أما المفاجأة الإيجابية، فجاءت من الفرنسي من أصول جزائرية إسحاق حجار، الذي تألق مجددًا وتأهل إلى القسم الثالث، وتمكن من انتزاع المركز التاسع، متفوقًا على زميله في ألبين، بيير غاسلي، وعلى فرناندو ألونسو المخضرم.

في المقابل، خيّب كارلوس ساينز التوقعات على أرضه، حيث فشل في التأهل إلى القسم الثاني، رغم مشاركته بسيارة فريق ويليامز كبديل استثنائي. كما شهدت التصفيات خروج أسماء بارزة مثل نيكو هلكنبرغ، إستيبان أوكون، يوكي تسونودا، وأليكس ألبون.

وكان لافتًا أيضًا انسحاب فرانكو كولابينتو بعد مشكلة تقنية مفاجئة، أجبرته على الخروج من سيارته.

الترتيب النهائي لأول عشرة مراكز على شبكة الانطلاق:

أوسكار بياستري (مكلارين) – 1:11.546

لاندو نوريس (مكلارين) – +0.248 ثانية

ماكس فيرستابن (ريد بُل) – +0.302 ثانية

جورج راسل (مرسيدس)

لويس هاميلتون (مرسيدس)

أندريا كيمي أنتونيللي (مرسيدس)

شارل لوكلير (فيراري)

بيير غاسلي (ألبين)

إسحاق حجار (ألبين)

فرناندو ألونسو (أستون مارتن)

(motor sport)
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