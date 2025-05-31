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رياضة

بخماسية نظيفة.. باريس سان جرمان بطل أوروبا لأول مرة في تاريخه

Lebanon 24
31-05-2025 | 16:59
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حسم نادي باريس سان جرمان على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0.
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وبدأ التشويق منذ الدقيقة 1، حيث حاول تورام اختراق دفاع سان جيرمان الذي نجح في قطع الكرة وإنهاء الهجمة في مهدها.
 
وفي الدقيقة 4 ضغط سان جيرمان على إنتر وبنى الهجوم دون أن تصل هجماته لمرحلة الخطورة.
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وصولا إلى الدقيقة 7 إذ شهد مرمى الانتر 3 عرضيات متتالية في نصف دقيقة لسان جيرمان نجح دفاع إنتر في عدم تمكين المهاجمين من تحويلها في الشباك.
 
وفي الدقيقة 11 واصل سان جيرمان الهجوم وديمبلي سدد في يد الحارس، ثم ينجح حكيمي في تسجيل هدف التقدم، لتصبح النتيجة تقدم سان جيرمان  1-0.

وفي الدقيقة 20 سان جيرمان سجل الهدف الثاني بتسديدة من ديزيري دوي لتصبح النتيجة تقدم سان جيرمان 2-0.
 
 وإلى الدقيقة 33، سان جيرمان عاود الضغط الهجومي وديماركو تصدى لتسديدة قوية وحولها لركنية.
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وتمكن انتر من تسجيل أول فرصة خطيرة في الدقيقة 36 من ركنية حولها بضربة رأس قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سان جيرمان.
 
وفي الدقيقة 61، مرر حكيمي بمهارة وسدد بقوة كرة اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت ركنية.
 
وإلى الدقيقة 63، هزّ سان جرمان شباك الانتر للمرة الثالثة، حيث مرر فيتينيا لوديزيري دوي الذي سدد كرته، لتصبح النتيجة تقدم سان جيرمان 3-0.
واستمر سيناريو انهيار انتر، ففي الدقيقة 72 ضرب كفاراتسخيليا خط الدفاع بانطلاقة وتسديدة سكنت شباك مرمى إنتر، لتصبح النتيجة تقدم سان جيرمان 4-0.
وتمكن سان جيرمان من تسجيل الهدف الخامس بتسديدة صاروخية، لتصبح النتيجة تقدم سان جيرمان 5-0.
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