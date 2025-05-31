بخماسية نظيفة.. باريس سان جرمان بطل أوروبا لأول مرة في تاريخه

حسم على ملعب " " في مدينة ميونخ ، نهائي على حساب بنتيجة 5-0.

وبدأ التشويق منذ الدقيقة 1، حيث حاول تورام اختراق دفاع الذي نجح في قطع وإنهاء الهجمة في مهدها.

وفي الدقيقة 4 ضغط سان جيرمان على إنتر وبنى الهجوم دون أن تصل هجماته لمرحلة الخطورة.

وصولا إلى الدقيقة 7 إذ شهد مرمى الانتر 3 عرضيات متتالية في نصف دقيقة لسان جيرمان نجح دفاع إنتر في عدم تمكين المهاجمين من تحويلها في الشباك.