بخماسية نظيفة.. باريس سان جرمان بطل أوروبا لأول مرة في تاريخه

برج ايفل يتزين بشعار باريس سان جيرمان بعد تحقيقة بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه 🏆#دوري_أبطال_أوروبا | #مرسال_قطر #uefachampionsleague | #قطر pic.twitter.com/JStRKWjmLr
— مرسال قطر (@Marsalqatar) May 31, 2025
برج ايفل يتزين بشعار باريس سان جيرمان بعد تحقيقة بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه 🏆#دوري_أبطال_أوروبا | #مرسال_قطر #uefachampionsleague | #قطر pic.twitter.com/JStRKWjmLr
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
باريس يضرب أولًا في النهائي؛ هدف أول في النهائي لباريس سان جيرمان
هدف أول في النهائي عن طريق أشرف حكيمي ابن المغرب 🇲🇦
انتر ميلان 0-1 باريس سان جيرمان
😰😰😰😰😰😰😰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
pic.twitter.com/xOXCIPbVET
— نايف العلاسي (@Naifalalasi) May 31, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
باريس يضرب أولًا في النهائي؛ هدف أول في النهائي لباريس سان جيرمان
هدف أول في النهائي عن طريق أشرف حكيمي ابن المغرب 🇲🇦
انتر ميلان 0-1 باريس سان جيرمان
😰😰😰😰😰😰😰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
pic.twitter.com/xOXCIPbVET
🎥 #فيديو | سيموني إنزاجي يعاين الأضرار.. ثنائية لباريس في 20 دقيقة.#دوري_أبطال_أوروبا #انترميلان_باريس_سان_جرمان#عكاظ #ان_تكون_اولا
pic.twitter.com/ZuyPBqnRQy
— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) May 31, 2025
🎥 #فيديو | سيموني إنزاجي يعاين الأضرار.. ثنائية لباريس في 20 دقيقة.#دوري_أبطال_أوروبا #انترميلان_باريس_سان_جرمان#عكاظ #ان_تكون_اولا
pic.twitter.com/ZuyPBqnRQy
شاهد فرحة جماهير باريس سان جيرمان بعد تسجيل الهدف الثالث
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_الأبطال | #باريس_سان_جيرمان | #إنتر | #باريس_إنتر#UCLfinal | #UCL | #beINUCL | #PSG | #Inter pic.twitter.com/WeEgRpDcrw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 31, 2025
شاهد فرحة جماهير باريس سان جيرمان بعد تسجيل الهدف الثالث
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/tVCUsT4hCE
📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_الأبطال | #باريس_سان_جيرمان | #إنتر | #باريس_إنتر#UCLfinal | #UCL | #beINUCL | #PSG | #Inter pic.twitter.com/WeEgRpDcrw