"مافيا المباريات" البرازيلية.. هذه قصة سقوط شبكة فساد رياضية

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في عام 2005، شهدت واحدة من أحلك لحظات تاريخها الكروي، بعد أن فجرت " الصافرة"، أكبر فضيحة تحكيمية ضربت اللعبة في بلد يُعدّها ديانة.التحقيقات التي كشفها الصحفي أندريه ريزيك في مجلة كشفت شبكة فساد متكاملة، تورط فيها إيديلسون بيريرا دي كارفاليو، الذي كان يحمل شارة ، ويُعد من أبرز قضاة الملاعب في اتحاد . لكن خلف الصافرة، كان كارفاليو شريكًا في مؤامرة تلاعب بنتائج نحو 40 مباراة، بمساعدة رجل الأعمال ، العقل المدبّر لشبكة مراهنات دفعت ما يصل إلى 10 آلاف برازيلي لكل مباراة فاسدة.الفضيحة دفعت الشرطة لاعتقال كارفاليو في 24 ايلول 2005، بعد من نشر التحقيق. وأُعيدت 11 مباراة فقط من الممتاز، وهو ما غيّر مسار البطولة بالكامل. فبفضل الإعادة، جمع كورينثيانز نقاطًا حاسمة، وانتزع اللقب من إنترناسيونال، الذي كان على وشك التتويج.لم تكن البطولة الوحيدة التي تضررت، بل انهارت معها ثقة الجماهير، وسقطت معها أسطورة "اللعب النظيف".