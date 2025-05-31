جائزة ضخمة جدًا.. كم سيتقاضى بطل دوري أبطال أوروبا؟

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يطمح فريقا ، وإنتر ، للفوز بجائزة مالية قياسية عندما يتواجهان في وقت لاحق من، مساء السبت، في نهائي .ويمكن للفائز أن يحصل على إجمالي جائزة مالية تقارب 150 مليون (2.170 مليون دولار)، وذلك بفضل نظام البطولة الجديد وآلية التوزيع المحدثة.وكان ، بطل الموسم الماضي، قد حصل على مبلغ 8.138 مليون يورو (قرابة 10 مليون دولار).وسيحصل الفائز على 5.10 مليون يورو، ومن هذا المبلغ، هناك 4 ملايين يورو بمثابة مكافأة مشاركة في ، التي ستجمع بين بطل أبطال وبطل ، .وحصل الناديان على أكثر من 135 مليون يورو حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك 6.18 مليون يورو مكافأة المشاركة في مرحلة الدوري. (سكاي نيوز)