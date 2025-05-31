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رياضة
جائزة ضخمة جدًا.. كم سيتقاضى بطل دوري أبطال أوروبا؟
Lebanon 24
31-05-2025
|
16:01
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يطمح فريقا
باريس سان جيرمان الفرنسي
، وإنتر
ميلان
الإيطالي
، للفوز بجائزة مالية قياسية عندما يتواجهان في وقت لاحق من، مساء السبت، في نهائي
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
.
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ويمكن للفائز أن يحصل على إجمالي جائزة مالية تقارب 150 مليون
يورو
(2.170 مليون دولار)، وذلك بفضل نظام البطولة الجديد وآلية التوزيع المحدثة.
وكان
ريال مدريد
، بطل الموسم الماضي، قد حصل على مبلغ 8.138 مليون يورو (قرابة 10 مليون دولار).
وسيحصل الفائز على 5.10 مليون يورو، ومن هذا المبلغ، هناك 4 ملايين يورو بمثابة مكافأة مشاركة في
كأس السوبر
الأوروبي
، التي ستجمع بين بطل
دوري
أبطال
أوروبا
وبطل
الدوري الأوروبي
،
توتنهام
.
وحصل الناديان على أكثر من 135 مليون يورو حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك 6.18 مليون يورو مكافأة المشاركة في مرحلة الدوري. (سكاي نيوز)
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