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رياضة
هكذا علّق مبابي على فوز سان جرمان
Lebanon 24
31-05-2025
|
23:00
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كيليان مبابي
عن مشاعره بوضوح بعد فوز فريقه السابق،
باريس سان جيرمان
، بأول لقب له في
دوري أبطال أوروبا
.
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وتغلب فريق
لويس إنريكي
على
إنتر
ميلان
بنتيجة 5-0 في نهائي ساحق، سجّل فيه
ديزيريه
دويه، وأشرف حكيمي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، والبديل سيني مايولو.
وبعد دقائق من إطلاق صافرة النهاية، كتب نجم
ريال مدريد
عبر حسابه على إنستغرام : "لقد جاء اليوم الكبير أخيرًا، النصر وعلى طريقة النادي بأكمله، مبروك
باريس
سان جيرمان
".
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