هكذا علّق مبابي على فوز سان جرمان

أعرب عن مشاعره بوضوح بعد فوز فريقه السابق، ، بأول لقب له في .

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وتغلب فريق على بنتيجة 5-0 في نهائي ساحق، سجّل فيه دويه، وأشرف حكيمي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، والبديل سيني مايولو.



وبعد دقائق من إطلاق صافرة النهاية، كتب نجم عبر حسابه على إنستغرام : "لقد جاء اليوم الكبير أخيرًا، النصر وعلى طريقة النادي بأكمله، مبروك ".