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رياضة

هكذا علّق مبابي على فوز سان جرمان

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:00
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أعرب كيليان مبابي عن مشاعره بوضوح بعد فوز فريقه السابق، باريس سان جيرمان، بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.
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وتغلب فريق لويس إنريكي على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في نهائي ساحق، سجّل فيه ديزيريه دويه، وأشرف حكيمي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، والبديل سيني مايولو.

وبعد دقائق من إطلاق صافرة النهاية، كتب نجم ريال مدريد عبر حسابه على إنستغرام : "لقد جاء اليوم الكبير أخيرًا، النصر وعلى طريقة النادي بأكمله، مبروك باريس سان جيرمان".

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