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رياضة

بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
01-06-2025 | 02:15
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شهد نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت، لفتة إنسانية لافتة من جماهير نادي باريس سان جيرمان، التي رفعت لافتة ضخمة كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، في رسالة تضامن بارزة مع الشعب الفلسطيني.
 
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ولاقت اللافتة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالموقف الأخلاقي والإنساني للجماهير، التي لم تغفل عن المأساة المتواصلة في قطاع غزة حتى في لحظة الفرح والتتويج التاريخي لفريقها.
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أن "سان جيرمان" فاز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد سحقه لإنتر ميلان بخماسية تاريخية.

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