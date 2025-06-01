بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا

شهد نهائي مساء السبت، لفتة إنسانية لافتة من جماهير ، التي رفعت لافتة ضخمة كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، في رسالة تضامن بارزة مع الشعب الفلسطيني.

شكرًا جمهور .. شكرًا على موقف لم نرَه في بعض البلاد والملاعب العربية.



"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".. لافتة في قلب ملعب . pic.twitter.com/B4AOSJtYN1 — ️ (@Muatsim) May 31, 2025 Advertisement

ولاقت اللافتة تفاعلًا واسعًا على ، وسط إشادة بالموقف الأخلاقي والإنساني للجماهير، التي لم تغفل عن المأساة المتواصلة في حتى في لحظة الفرح والتتويج التاريخي لفريقها.

"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"



لافتة جماهير من ملعب نهائي أبطال في أهم ليلة بتاريخ النادي! pic.twitter.com/f14srx8PoY — Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) May 31, 2025

وتجدر الإشارة إلى أن "سان جيرمان" فاز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد سحقه لإنتر بخماسية تاريخية.