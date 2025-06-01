بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا

شكرًا جمهور باريس سان جيرمان.. شكرًا على موقف لم نرَه في بعض البلاد والملاعب العربية.
"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".. لافتة في قلب ملعب صهيوني. pic.twitter.com/B4AOSJtYN1
— معتصم ️ (@Muatsim) May 31, 2025
شكرًا جمهور باريس سان جيرمان.. شكرًا على موقف لم نرَه في بعض البلاد والملاعب العربية.
"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".. لافتة في قلب ملعب صهيوني. pic.twitter.com/B4AOSJtYN1
"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"
لافتة جماهير باريس سان جيرمان من ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في أهم ليلة بتاريخ النادي! pic.twitter.com/f14srx8PoY
— Mustafa Farhat (@AcMustafaMilan) May 31, 2025
"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"
لافتة جماهير باريس سان جيرمان من ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في أهم ليلة بتاريخ النادي! pic.twitter.com/f14srx8PoY