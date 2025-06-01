قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)

#الهلال_حديث_العالم #الهلال_كاس_العالم_للاندية
🚨🔵 — الفيفا يطلب من الهلال إرسال عينات لأطقم الفريق الثلاثة المعتمدة في كأس العالم للأندية 2025
— الفيفا يطلب من الأندية المشاركة تحديد 3 أطقم للاعبين و 3 لحراس المرمى بألوان مختلفة لاعتمادها والموافقة عليها
بالتوفيق للزعيم pic.twitter.com/d3dzBIdAR0
— حمد العبدالله 💙 (@hamedalfrehi) May 31, 2025
#الهلال_حديث_العالم #الهلال_كاس_العالم_للاندية
🚨🔵 — الفيفا يطلب من الهلال إرسال عينات لأطقم الفريق الثلاثة المعتمدة في كأس العالم للأندية 2025
— الفيفا يطلب من الأندية المشاركة تحديد 3 أطقم للاعبين و 3 لحراس المرمى بألوان مختلفة لاعتمادها والموافقة عليها
بالتوفيق للزعيم pic.twitter.com/d3dzBIdAR0