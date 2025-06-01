قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)

يستعد لمشاركة تاريخية في النسخة الأولى من بطولة بشكلها الجديد ضمن ممثلي قارة .



ووقع في المجموعة الثامنة برفقة العملاق الإسباني ، وباتشوكا المكسيكي وريد النمساوي.



ووفقا لتقارير إخبارية فإن " " طالب الهلال بضرورة إرسال عينات من أطقم الفريق الثلاثة المعتمدة في للأندية 2025.

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🚨🔵 — يطلب من الهلال إرسال عينات لأطقم الفريق الثلاثة المعتمدة في كأس العالم للأندية 2025



— الفيفا يطلب من الأندية المشاركة تحديد 3 أطقم للاعبين و 3 لحراس المرمى بألوان مختلفة لاعتمادها والموافقة عليها

بالتوفيق للزعيم pic.twitter.com/d3dzBIdAR0 — حمد العبدالله 💙 (@hamedalfrehi) May 31, 2025 Advertisement

كما طلب "فيفا" من الأندية المشاركة في البطولة تحديد 3 أطقم للاعبين و3 آخرين لحراس المرمى بألوان مختلفة لاعتمادها والموافقة عليها كما بارتداء قمصان تحمل الأرقام من 1-99 خلال منافسات البطولة.وتقام منافسات البطولة العالمية خلال الفترة من الـ14 من حزيران وحتى الـ13 من 2025.وحدد "فيفا" تاريخ 11 من حزيران المقبل موعدا لتسليم قوائم الأندية الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية، بحيث تتكون من 35 لاعبا ولكن سيسمح بوجود 26 لاعبا فقط، 11 لاعبا أساسيا و15 لاعبا بديلا في قائمة الفريق لكل مباراة بالبطولة.