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رياضة

قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:32
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يستعد نادي الهلال السعودي لمشاركة تاريخية في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد ضمن ممثلي قارة آسيا.

ووقع الهلال في المجموعة الثامنة برفقة العملاق الإسباني ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ووفقا لتقارير إخبارية فإن "فيفا" طالب الهلال بضرورة إرسال عينات من أطقم الفريق الثلاثة المعتمدة في كأس العالم للأندية 2025.
 
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كما طلب "فيفا" من الأندية المشاركة في البطولة تحديد 3 أطقم للاعبين و3 آخرين لحراس المرمى بألوان مختلفة لاعتمادها والموافقة عليها كما بارتداء قمصان تحمل الأرقام من 1-99 خلال منافسات البطولة.

وتقام منافسات البطولة العالمية خلال الفترة من الـ14 من حزيران وحتى الـ13 من تموز 2025.

وحدد "فيفا" تاريخ 11 من حزيران المقبل موعدا لتسليم قوائم الأندية الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية، بحيث تتكون من 35 لاعبا ولكن سيسمح بوجود 26 لاعبا فقط، 11 لاعبا أساسيا و15 لاعبا بديلا في قائمة الفريق لكل مباراة بالبطولة.
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