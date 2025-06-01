24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
زيدان يرفض عرضاً خرافياً للتدريب في السعودية!
Lebanon 24
01-06-2025
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض
الفرنسي زين الدين زيدان
المدرب السابق لريال
مدريد
عرضا خرافيا لتدريب أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي في الفترة المقبلة بحسب ما أوردته تقارير إخبارية فرنسية .
Advertisement
وفقا لصحيفة "ليكيب"
الفرنسية
فإن
زيدان
رفض عرضا مغريا من
السعودية
بعقد يمتد لعام واحد مقابل 100 مليون
يورو
.
ولم تتضح حتى الآن الجهة التي قدمت
العرض
وما إذا كان قد جاء من ناد أو من الاتحاد السعودي
لكرة القدم
لتولي تدريب "الأخضر".
وقالت "ليكيب" إن زيدان رفض بطريقة ودية العرض السعودي الضخم، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن نادي
الهلال
هو الفريق المعني بالعرض الذي وصل إلى
زين الدين زيدان
.
ومنذ رحيله عن
ريال مدريد
في 2021 لم يوقع زيدان لم يوقع مع أي ناد أو منتخب رغم اقتران اسمه بعدة أندية أبرزها
باريس سان جيرمان
ومانشستر
يونايتد
.
ودرب زيدان (52 عاما)
ريال
مدريد في فترتين الأولى بين 2016 و2018 وتوج فيها بلقب
دوري أبطال أوروبا
3 مرات متتالية والثانية بين 2019 و2021 قبل أن يخلفه في منصبه
كارلو أنشيلوتي
.
مواضيع ذات صلة
مادورو يرفض عرضاً من نظيره السلفادوري يخص السجناء
Lebanon 24
مادورو يرفض عرضاً من نظيره السلفادوري يخص السجناء
01/06/2025 19:01:35
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي، السيد بدر الخرافي، تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري
Lebanon 24
الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي، السيد بدر الخرافي، تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري
01/06/2025 19:01:35
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس رفضاً لعرض كوميدي
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس رفضاً لعرض كوميدي
01/06/2025 19:01:35
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ خرافي
Lebanon 24
بيع سيارة مايكل شوماخر بمبلغ خرافي
01/06/2025 19:01:35
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية
Lebanon 24
رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية
10:15 | 2025-06-01
01/06/2025 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
Lebanon 24
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
07:06 | 2025-06-01
01/06/2025 07:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة ميونخ الأبدية.. حين دخل "باريس سان جيرمان" التاريخ من أبوابه العريضة!
Lebanon 24
ليلة ميونخ الأبدية.. حين دخل "باريس سان جيرمان" التاريخ من أبوابه العريضة!
06:30 | 2025-06-01
01/06/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)
Lebanon 24
قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)
04:32 | 2025-06-01
01/06/2025 04:32:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا
02:15 | 2025-06-01
01/06/2025 02:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
Lebanon 24
في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
15:15 | 2025-05-31
31/05/2025 03:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
15:49 | 2025-05-31
31/05/2025 03:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
Lebanon 24
عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
05:00 | 2025-06-01
01/06/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
10:15 | 2025-06-01
رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية
07:06 | 2025-06-01
خلال احتفالات سان جيرمان.. سقوط قتلى واعتقال المئات
06:30 | 2025-06-01
ليلة ميونخ الأبدية.. حين دخل "باريس سان جيرمان" التاريخ من أبوابه العريضة!
04:32 | 2025-06-01
قبل كأس العالم للأندية.. "فيفا" يتقدم بطلب عاجل للهلال السعودي (صورة)
02:15 | 2025-06-01
بالصورة: جماهير باريس سان جيرمان تدعم غزة في نهائي دوري أبطال أوروبا
00:00 | 2025-06-01
أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد تتويج "سان جيرمان" بلقب دوري "الأبطال"
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24