زيدان يرفض عرضاً خرافياً للتدريب في السعودية!

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رفض المدرب السابق لريال عرضا خرافيا لتدريب أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي في الفترة المقبلة بحسب ما أوردته تقارير إخبارية فرنسية .وفقا لصحيفة "ليكيب" فإن رفض عرضا مغريا من بعقد يمتد لعام واحد مقابل 100 مليون .ولم تتضح حتى الآن الجهة التي قدمت وما إذا كان قد جاء من ناد أو من الاتحاد السعودي لتولي تدريب "الأخضر".وقالت "ليكيب" إن زيدان رفض بطريقة ودية العرض السعودي الضخم، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن نادي هو الفريق المعني بالعرض الذي وصل إلى .ومنذ رحيله عن في 2021 لم يوقع زيدان لم يوقع مع أي ناد أو منتخب رغم اقتران اسمه بعدة أندية أبرزها ومانشستر .ودرب زيدان (52 عاما) مدريد في فترتين الأولى بين 2016 و2018 وتوج فيها بلقب 3 مرات متتالية والثانية بين 2019 و2021 قبل أن يخلفه في منصبه .