ليلة ميونخ الأبدية.. حين دخل "باريس سان جيرمان" التاريخ من أبوابه العريضة!



في ليلة لا تُنسى، ولا تُمحى من الذاكرة، وقف التاريخ احترامًا لنادٍ رفض الاستسلام، قاتل لأجل حلمه، وانتصر عليه. " ": نادي الأحلام والنكبات، الثراء والدموع... دوّن اسمه في سجل الكبار، ورفع كأس 2024-2025 لأول مرّة، بعد أن سحق "إنتر " بخماسية نظيفة، في نهائي مجنون على أرض "أليانز أرينا" في ميونخ.

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لحظة الانفجار العاطفي.. وبداية الحلم

من الدقيقة 12، فهم العالم أن شيئًا غير اعتيادي يحدث. أشرف حكيمي، الذي غادر "إنتر" يومًا ما بحثًا عن مجد ، عاد ليُصيبهم في مقتل. هدف أول بمزيج من الثقة والسرعة، أعلن بدء السيمفونية الباريسية. بعده بثماني دقائق فقط، أطلق الفتى الفرنسي اليافع ديزيري دوي "صاروخًا" سكن الشباك، ووجه رسالة صارمة: " جاء من أجل ".

وفي الشوط الثاني، عاد ديزيري دوي ليقود الهجمة ويوقع هدفًا ثالثًا في الدقيقة الـ63 بمساعدة فيتينيا، قبل أن يخطف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنفاس بهدف رابع في الدقيقة الـ 73، لينهي اليافع سيني مايولو الحفل بهدف خامس في الدقيقة الـ 87. في ليلة لا تُنسى، ولا تُمحى من الذاكرة، وقف التاريخ احترامًا لنادٍ رفض الاستسلام، قاتل لأجل حلمه، وانتصر عليه. " ": نادي الأحلام والنكبات، الثراء والدموع... دوّن اسمه في سجل الكبار، ورفع كأس 2024-2025 لأول مرّة، بعد أن سحق "إنتر " بخماسية نظيفة، في نهائي مجنون على أرض "أليانز أرينا" في ميونخ.من الدقيقة 12، فهم العالم أن شيئًا غير اعتيادي يحدث. أشرف حكيمي، الذي غادر "إنتر" يومًا ما بحثًا عن مجد ، عاد ليُصيبهم في مقتل. هدف أول بمزيج من الثقة والسرعة، أعلن بدء السيمفونية الباريسية. بعده بثماني دقائق فقط، أطلق الفتى الفرنسي اليافع ديزيري دوي "صاروخًا" سكن الشباك، ووجه رسالة صارمة: " جاء من أجل ".وفي الشوط الثاني، عاد ديزيري دوي ليقود الهجمة ويوقع هدفًا ثالثًا في الدقيقة الـ63 بمساعدة فيتينيا، قبل أن يخطف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنفاس بهدف رابع في الدقيقة الـ 73، لينهي اليافع سيني مايولو الحفل بهدف خامس في الدقيقة الـ 87.

ديزيري دوي.. طفلٌ أشعل القارة

لم يكن مجرّد لاعب في نهائي، بل نجم . بعمر 19 عامًا و362 يومًا، كتب دوي قصة أسطورية: هدفان وصناعة، وأداء نال عليه تقييمًا مذهلًا (9.7/10) من مختلف المنصات العالمية المختصة في إحصاءات ، ليصبح أصغر مَنْ يسجل ويصنع في نهائي الأبطال منذ 1968، بل وأول من يسهم بثلاثة أهداف في النهائي بنظام "التشامبيونزليغ".

دخل قائمة نخبة : كلويفرت، زيدان، بنزيما، ريبيري... واليوم، دوي.



إنريكي.. ما بين التكتيك والخلود

ولنتحدث هنا عن لويس إنريكي. الرجل الذي أتى وسط شكوك وتهكمات، ردّ في الملعب. أدار النهائي وكأنه مباراة تدريبية. فاز بثلاثية الموسم (الدوري والكأس ودوري الأبطال) للمرّة الثانية في مسيرته، معادلاً رقم المدرّب بيب غوارديولا. وبنسبة فوز 65% في "الأبطال"، بات المدرّب الأكثر فاعلية في تاريخ البطولة بين من خاضوا 50 مباراة أو أكثر.

الضربة الموجعة لـ "إنتر".. حين تتخلى الروح عن "النيراتزوري"

على الطرف الآخر، بدا "إنتر ميلان" تائهًا، غريبًا، كأنما دخل النهائي صدفة. لم يصنع فرصة خطيرة تُذكر، باستثناء لمحات باريلا وتشالهان أوغلو. كانت الهزيمة الأقسى في تاريخه ، والثانية في نهائي خلال موسمين، بعد خسارة 2023 أمام " سيتي".

والمثير أن هذا الفريق نفسه، الذي أخرج " " من المنافسة وقطف أحلامهم في نسخة الموسم الحالي، ظهر مختلفًا تمامًا عن ذلك الفريق القوي، وكأنما ضاع في اللحظة الحاسمة.



فإذًا، ميونخ مدينة الذكريات، صنعت أسطورة جديدة. فمن هناك توّجت أندية مثل "مارسيليا" و"تشيلسي" للمرّة الأولى.. واليوم، "باريس". بات الفريق الفرنسي النادي رقم 24 الذي يرفع "ذات الأذنين".

هذا ليس مجرد فوز.. إنها ولادة نادٍ كبير على منصة الأبطال. "باريس "، الذي لطالما اعتبره البعض مشروعًا تجاريًا، أثبت أنه مشروع مجد. ومع جيل شاب يقوده حكيمي، ديمبيلي، دوي، وكفاراتسخيليا... يبدو أن الكأس قد تعود إلى باريس مجددًا، أسرع مما يتوقع الجميع.