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رياضة

رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:15
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خطف لوس أنجلوس الأميركي بطاقة التأهل لأخيرة لكأس العالم للأندية التي تقام في وقت لاحق من الشهر الجاري في الولايات المتحدة بعد فوزه على كلوب أميركا المكسيكي 2-1 في لقاء الملحق.
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وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يخطف دينيس بوانغا هدف الفوز لصالح لوس أنجلوس في الدقيقة 115.

وبدا أن كلوب أميركا في طريقه لخطف بطاقة التأهل الأخيرة للمونديال حينما تقدم بريان رودريغو بهدف في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف إيغور خيسوس هدف التعادل القاتل للوس أنجلوس ثم سجل بوانغا هدف الفوز القاتل في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني.

ويشارك لوس أنجلوس ضمن المجموعة الرابعة للمونديال حيث سيواجه أندية تشيلسي الإنكليزي، وفلامنغو البرازيلي والترجي الرياضي التونسي، فيما ستكون مباراته الافتتاحية في البطولة ضد تشيلسي على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا في 16 حزيران الجاري.

وأصبح لوس أنجلوس ثالث فريق من الولايات المتحدة يشارك في المونديال، إلى جانب إنتر ميامي وسياتل ساوندرز.
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