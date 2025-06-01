رسميا.. اكتمال عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية

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خطف الأميركي بطاقة التأهل لأخيرة لكأس العالم للأندية التي تقام في وقت لاحق من الشهر الجاري في بعد فوزه على كلوب أميركا المكسيكي 2-1 في لقاء الملحق.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يخطف دينيس بوانغا هدف الفوز لصالح لوس أنجلوس في الدقيقة 115.وبدا أن كلوب أميركا في طريقه لخطف بطاقة التأهل الأخيرة للمونديال حينما تقدم بهدف في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف هدف التعادل القاتل للوس أنجلوس ثم سجل بوانغا هدف الفوز القاتل في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني.ويشارك لوس أنجلوس ضمن المجموعة الرابعة للمونديال حيث سيواجه أندية الإنكليزي، وفلامنغو البرازيلي والترجي الرياضي ، فيما ستكون مباراته الافتتاحية في البطولة ضد تشيلسي على ملعب " بنز" في في 16 حزيران الجاري.وأصبح لوس أنجلوس ثالث فريق من الولايات المتحدة يشارك في المونديال، إلى جانب وسياتل ساوندرز.