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رياضة
"يويفا" يعلن أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
01-06-2025
|
12:45
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اختارت مجموعة المراقبين الفنيين بالاتحاد
الأوروبي
لكرة القدم
عثمان ديمبيلي لاعب
باريس سان جيرمان
كأفضل لاعب في
دوري أبطال أوروبا
لموسم 2024/25، بعد
يوم واحد
من فوز فريقه بخماسية نظيفة في النهائي على
إنتر
ميلان
الايطالي في
ميونيخ
.
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وتُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبيلي للحصول على
جائزة الكرة الذهبية
المرموقة في 22 ايلول المقبل.
وأنهى ديمبيلي الموسم الحالي بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في
دوري الأبطال
في إنجاز طال انتظاره، ناهيك عن لقبي الدوري الفرنسي والكأس المحلية.
وكان المدرب الإسباني
لويس إنريكي
من وجد الصيغة السحرية لديمبيلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب. تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.
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