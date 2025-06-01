"يويفا" يعلن أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

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وتُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبيلي للحصول على المرموقة في 22 ايلول المقبل. اختارت مجموعة المراقبين الفنيين بالاتحاد عثمان ديمبيلي لاعب كأفضل لاعب في لموسم 2024/25، بعد من فوز فريقه بخماسية نظيفة في النهائي على الايطالي في .وتُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبيلي للحصول على المرموقة في 22 ايلول المقبل.

وأنهى ديمبيلي الموسم الحالي بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في في إنجاز طال انتظاره، ناهيك عن لقبي الدوري الفرنسي والكأس المحلية.



وكان المدرب الإسباني من وجد الصيغة السحرية لديمبيلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب. تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.