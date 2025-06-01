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رياضة
قلّد مارادونا فنال جزاءه.. أسوأ نهاية لمسيرة نيمار مع سانتوس
Lebanon 24
01-06-2025
|
23:46
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انتهت مسيرة
نيمار
القصيرة مع فريقه البرازيلي
سانتوس
بأسوأ طريقة ممكنة، الأحد، إذ تلقى بطاقة حمراء بعد أن سجل هدفا بيده، وخسر فريقه اللقاء.
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وفي مباراة أمام بوتافوغو بالدوري البرازيلي، عاد نيمار للمشاركة بعد غيابه شهرا بسبب الإصابة.
وفي الشوط الأول، حصل نجم
برشلونة الإسباني
وباريس
سان جرمان
الفرنسي والأهلي السعودي سابقا، على بطاقة صفراء نتيجة تدخل عنيف.
لكن الأمور أصبحت أسوأ في الدقيقة 75، عندما سجل نيمار هدفا بيده على طريقة أسطورة
كرة القدم
دييغو مارادونا
، إلا أن حكم اللقاء انتبه للخدعة وأشهر للاعب البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعد أن ألغى الهدف.
وبعد 5 دقائق من الطرد، سجل بوتافوغو هدف المباراة الوحيد، ليفوز على سانتوس الذي يقبع في منطقة الهبوط.
وينتهي عقد نيمار مع سانتوس في 30 جزيران المقبل.
وكان من المرجح أن يشارك
النجم البرازيلي
في المباراة المقبلة ضد فورتاليزا في
الدوري المحلي
يوم 12 حزيران الجاري، لكنه على الأغلب سيواجه عقوبة الإيقاف بسبب تلقيه بطاقة حمراء.
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