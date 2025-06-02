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رياضة

تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:36
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كشفت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية اليوم الإثنين، أن نادي "باير ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لضم فلوريان فيرتز صانع ألعاب منتخب ألمانيا.
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وأضافت أن العرض الثاني الذي قدمه ليفربول قيمته 118 مليون يورو أيّ 134 مليون دولار، إضافة إلى 12 مليون يورو حوافز مالية.


وأوضحت "كيكر" أن النادي الإنكليزي كان قدم تقدم بعرض أولي قيمته 100 مليون يورو إضافة إلى 15 مليون يورو حوافز مالية. (الإمارات 24)
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