تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز

كشفت مجلة "كيكر" الرياضية اليوم الإثنين، أن نادي " " رفض عرضاً ثانياً من " " بطل الممتاز هذا الموسم لضم صانع ألعاب منتخب .

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وأضافت أن الثاني الذي قدمه ليفربول قيمته 118 مليون أيّ 134 مليون دولار، إضافة إلى 12 مليون يورو حوافز مالية.





وأوضحت "كيكر" أن النادي الإنكليزي كان قدم تقدم بعرض أولي قيمته 100 مليون يورو إضافة إلى 15 مليون يورو حوافز مالية. (الإمارات 24)