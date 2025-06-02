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رياضة

أفضل 10 أنديّة لكرة القدم في أوروبا... من حلّ في المركز الأوّل؟ (صورة)

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:12
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسميّ، عن التصنيف السنوي للأندية الأوروبية بعد نهاية موسم 2024-2025.
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وصعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى المركز الأول في التصنيف، متفوقا على حامل اللقب السابق "مانشستر سيتي" الإنكليزي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وجاء بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث، بينما باريس سان جيرمان الفرنسي، ورغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، احتل المركز الخامس في التصنيف. (روسيا اليوم)
 
 
 
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