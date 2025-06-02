أفضل 10 أنديّة لكرة القدم في أوروبا... من حلّ في المركز الأوّل؟ (صورة)

أعلن "يويفا" عبر موقعه الرسميّ، عن التصنيف السنوي للأندية الأوروبية بعد نهاية موسم 2024-2025.

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وصعد نادي إلى المركز الأول في التصنيف، متفوقا على حامل اللقب السابق " " الإنكليزي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.



وجاء الألماني في المركز الثالث، بينما ، ورغم فوزه بلقب لهذا الموسم، احتل في التصنيف. (روسيا اليوم)