24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أفضل 10 أنديّة لكرة القدم في أوروبا... من حلّ في المركز الأوّل؟ (صورة)
Lebanon 24
02-06-2025
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" عبر موقعه الرسميّ، عن التصنيف السنوي للأندية الأوروبية بعد نهاية موسم 2024-2025.
Advertisement
وصعد نادي
ريال مدريد الإسباني
إلى المركز الأول في التصنيف، متفوقا على حامل اللقب السابق "
مانشستر سيتي
" الإنكليزي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.
وجاء
بايرن ميونيخ
الألماني في المركز الثالث، بينما
باريس سان جيرمان الفرنسي
، ورغم فوزه بلقب
دوري أبطال أوروبا
لهذا الموسم، احتل
المركز الخامس
في التصنيف. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق صاروخ من اليمن
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق صاروخ من اليمن
02/06/2025 16:52:21
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوروبا.. بطولة "غير تقليدية" لكرة القدم النسائية تُحدث ضجة
Lebanon 24
في أوروبا.. بطولة "غير تقليدية" لكرة القدم النسائية تُحدث ضجة
02/06/2025 16:52:21
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ترتيب المنتخب اللبناني لكرة القدم عالميا
Lebanon 24
إليكم ترتيب المنتخب اللبناني لكرة القدم عالميا
02/06/2025 16:52:21
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طعن لاعب البرج خلال مباراة لكرة القدم.. هكذا ردّ نادي الرياضي العباسية
Lebanon 24
بعد طعن لاعب البرج خلال مباراة لكرة القدم.. هكذا ردّ نادي الرياضي العباسية
02/06/2025 16:52:21
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد
Lebanon 24
صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد
08:56 | 2025-06-02
02/06/2025 08:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم رونالدو وميسي... هذه قائمة النجوم المجانية في صيف 2025
Lebanon 24
بينهم رونالدو وميسي... هذه قائمة النجوم المجانية في صيف 2025
07:18 | 2025-06-02
02/06/2025 07:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز
Lebanon 24
تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز
05:36 | 2025-06-02
02/06/2025 05:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
Lebanon 24
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
03:50 | 2025-06-02
02/06/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
01:52 | 2025-06-02
02/06/2025 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
07:48 | 2025-06-02
02/06/2025 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:56 | 2025-06-02
صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد
07:18 | 2025-06-02
بينهم رونالدو وميسي... هذه قائمة النجوم المجانية في صيف 2025
05:36 | 2025-06-02
تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز
03:50 | 2025-06-02
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
01:52 | 2025-06-02
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
23:46 | 2025-06-01
قلّد مارادونا فنال جزاءه.. أسوأ نهاية لمسيرة نيمار مع سانتوس
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 16:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24