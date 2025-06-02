بينهم رونالدو وميسي... هذه قائمة النجوم المجانية في صيف 2025







10- (النصر) – 40 عاما

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رغم التوقعات بتجديد عقده مع النصر، إلا أن موسما خال من الألقاب قد يدفع للرحيل. يشهد سوق انتقالات صيف 2025 صفقات نارية، بوجود الكثير من الأسماء الكبيرة لنجوم كرة قدم التي يمكن أن يُغادروا أنديتهم دون مقابل نهاية حزيران المقبل.رغم التوقعات بتجديد عقده مع النصر، إلا أن موسما خال من الألقاب قد يدفع للرحيل.

وأبرز الوجهات المحتملة له: ، بوتافوغو، الوداد، مونتيري، وقد ينضم لأحد أندية للأندية بصفقة قصيرة الأجل.



9- ماركو فيراتي (العربي القطري) – 32 عاما



بعد موسم باهت في قطر، قد يعود إلى ، وتحديدا لإيطاليا، لإنهاء مسيرته في لم يلعب فيه من قبل.

8- روني باردجي (كوبنهاغن) – 19 عاما



" السويدي" السابق تعافى من إصابة طويلة، وبنتهي عقده قريبا ويبحث عن فرصة لإحياء مسيرته.

وأبرز المهتمين به: توتنهام، نوتنغهام فورست.



7- أنخيل غوميز (ليل) – 23 عاما



هو صانع ألعاب ليل السابق ولاعب ، ويثير اهتماما أوروبيا كبيرا.



وأبرز المهتمين به: ، توتنهام، وست هام، يونايتد.



6- ليروي (بايرن ميونخ) – 29 عاما



رغم تحسن مستواه، لم يحسم مستقبله بعد، وأبدى اهتماما بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأبرز المهتمين به: أرسنال، توتنهام.



5- نيمار (سانتوس) – 33 عاما



عانى من الإصابات والطرد مؤخرا، وعقده مع سانتوس ينتهي في حزيران، وهو مرشح للعودة إلى أوروبا، وبرشلونة قد يكون مهتما بصفقة "حنين للماضي".



4- توماس بارتي (أرسنال) – 32 عاما



رغم قرب انتهاء عقده، قد يستمر لموسم إضافي. وإن لم يحدث، فإن الليغا قد تكون وجهته المقبلة، بينما أبرز المهتمين به برشلونة.

3-كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) – 33 عاما



أكد رحيله رسميا من المجد مع "السيتي"، وأبرز وجهاته المقبلة هي: نابولي، الدوري الأميركي، الدوري السعودي.



2- ليونيل ميسي (إنتر ميامي) – 37 عاما في حزيران



رغم انتهاء عقده في كانون الاول، من المتوقع أن يمدده لموسم إضافي. وهناك اهتمام مستمرّ به، لكن "إنتر ميامي" متمسك ببقائه.



1- جوناثان ديفيد (ليل) – 25 عاما



أحد أفضل المهاجمين هذا الموسم بـ25 هدفا و9 في ، وأبرز المهتمين به: نابولي، برشلونة، يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما وجهته الأقرب هي الدوري . (روسيا الوم)