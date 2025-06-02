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رياضة

بينهم رونالدو وميسي... هذه قائمة النجوم المجانية في صيف 2025

Lebanon 24
02-06-2025 | 07:18
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يشهد سوق انتقالات صيف 2025 صفقات نارية، بوجود الكثير من الأسماء الكبيرة لنجوم كرة قدم التي يمكن أن يُغادروا أنديتهم دون مقابل نهاية حزيران المقبل.


10- كريستيانو رونالدو (النصر) – 40 عاما
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رغم التوقعات بتجديد عقده مع النصر، إلا أن موسما خال من الألقاب قد يدفع رونالدو للرحيل.
 
وأبرز الوجهات المحتملة له: الهلال، بوتافوغو، الوداد، مونتيري، وقد ينضم لأحد أندية كأس العالم للأندية بصفقة قصيرة الأجل.

9- ماركو فيراتي (العربي القطري) – 32 عاما

بعد موسم باهت في قطر، قد يعود إلى أوروبا، وتحديدا لإيطاليا، لإنهاء مسيرته في دوري لم يلعب فيه من قبل.
8- روني باردجي (كوبنهاغن) – 19 عاما

"ميسي السويدي" السابق تعافى من إصابة طويلة، وبنتهي عقده قريبا ويبحث عن فرصة لإحياء مسيرته.
وأبرز المهتمين به: توتنهام، نوتنغهام فورست.

7- أنخيل غوميز (ليل) – 23 عاما

هو صانع ألعاب ليل السابق ولاعب مانشستر يونايتد، ويثير اهتماما أوروبيا كبيرا.

وأبرز المهتمين به: برشلونة، توتنهام، وست هام، مانشستر يونايتد.

6- ليروي ساني (بايرن ميونخ) – 29 عاما

رغم تحسن مستواه، لم يحسم مستقبله بعد، وأبدى اهتماما بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأبرز المهتمين به: أرسنال، توتنهام.

5- نيمار (سانتوس) – 33 عاما

عانى من الإصابات والطرد مؤخرا، وعقده مع سانتوس ينتهي في حزيران، وهو مرشح للعودة إلى أوروبا، وبرشلونة قد يكون مهتما بصفقة "حنين للماضي".

4- توماس بارتي (أرسنال) – 32 عاما

رغم قرب انتهاء عقده، قد يستمر لموسم إضافي. وإن لم يحدث، فإن الليغا قد تكون وجهته المقبلة، بينما أبرز المهتمين به برشلونة.
3-كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) – 33 عاما

أكد رحيله رسميا بعد سنوات من المجد مع "السيتي"، وأبرز وجهاته المقبلة هي: نابولي، الدوري الأميركي، الدوري السعودي.

2- ليونيل ميسي (إنتر ميامي) – 37 عاما في حزيران

رغم انتهاء عقده في كانون الاول، من المتوقع أن يمدده لموسم إضافي. وهناك اهتمام سعودي مستمرّ به، لكن "إنتر ميامي" متمسك ببقائه.

1- جوناثان ديفيد (ليل) – 25 عاما

أحد أفضل المهاجمين هذا الموسم بـ25 هدفا و9 في دوري الأبطال، وأبرز المهتمين به: نابولي، برشلونة، يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما وجهته الأقرب هي الدوري الإيطالي. (روسيا الوم)
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