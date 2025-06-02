24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بينهم رونالدو وميسي... هذه قائمة النجوم المجانية في صيف 2025
Lebanon 24
02-06-2025
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد سوق انتقالات صيف 2025 صفقات نارية، بوجود الكثير من الأسماء الكبيرة لنجوم كرة قدم التي يمكن أن يُغادروا أنديتهم دون مقابل نهاية حزيران المقبل.
10-
كريستيانو رونالدو
(النصر) – 40 عاما
Advertisement
رغم التوقعات بتجديد عقده مع النصر، إلا أن موسما خال من الألقاب قد يدفع
رونالدو
للرحيل.
وأبرز الوجهات المحتملة له:
الهلال
، بوتافوغو، الوداد، مونتيري، وقد ينضم لأحد أندية
كأس العالم
للأندية بصفقة قصيرة الأجل.
9- ماركو فيراتي (العربي القطري) – 32 عاما
بعد موسم باهت في قطر، قد يعود إلى
أوروبا
، وتحديدا لإيطاليا، لإنهاء مسيرته في
دوري
لم يلعب فيه من قبل.
8- روني باردجي (كوبنهاغن) – 19 عاما
"
ميسي
السويدي" السابق تعافى من إصابة طويلة، وبنتهي عقده قريبا ويبحث عن فرصة لإحياء مسيرته.
وأبرز المهتمين به: توتنهام، نوتنغهام فورست.
7- أنخيل غوميز (ليل) – 23 عاما
هو صانع ألعاب ليل السابق ولاعب
مانشستر يونايتد
، ويثير اهتماما أوروبيا كبيرا.
وأبرز المهتمين به:
برشلونة
، توتنهام، وست هام،
مانشستر
يونايتد.
6- ليروي
ساني
(بايرن ميونخ) – 29 عاما
رغم تحسن مستواه، لم يحسم مستقبله بعد، وأبدى اهتماما بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأبرز المهتمين به: أرسنال، توتنهام.
5- نيمار (سانتوس) – 33 عاما
عانى من الإصابات والطرد مؤخرا، وعقده مع سانتوس ينتهي في حزيران، وهو مرشح للعودة إلى أوروبا، وبرشلونة قد يكون مهتما بصفقة "حنين للماضي".
4- توماس بارتي (أرسنال) – 32 عاما
رغم قرب انتهاء عقده، قد يستمر لموسم إضافي. وإن لم يحدث، فإن الليغا قد تكون وجهته المقبلة، بينما أبرز المهتمين به برشلونة.
3-كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) – 33 عاما
أكد رحيله رسميا
بعد سنوات
من المجد مع "السيتي"، وأبرز وجهاته المقبلة هي: نابولي، الدوري الأميركي، الدوري السعودي.
2- ليونيل ميسي (إنتر ميامي) – 37 عاما في حزيران
رغم انتهاء عقده في كانون الاول، من المتوقع أن يمدده لموسم إضافي. وهناك اهتمام
سعودي
مستمرّ به، لكن "إنتر ميامي" متمسك ببقائه.
1- جوناثان ديفيد (ليل) – 25 عاما
أحد أفضل المهاجمين هذا الموسم بـ25 هدفا و9 في
دوري الأبطال
، وأبرز المهتمين به: نابولي، برشلونة، يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما وجهته الأقرب هي الدوري
الإيطالي
. (روسيا الوم)
مواضيع ذات صلة
قنبلة صيف 2025: ميسي في الهلال؟ رونالدو يعود لـ "الليغا"؟
Lebanon 24
قنبلة صيف 2025: ميسي في الهلال؟ رونالدو يعود لـ "الليغا"؟
02/06/2025 16:52:27
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف 2025... هذه أسعار تذاكر المهرجانات
Lebanon 24
صيف 2025... هذه أسعار تذاكر المهرجانات
02/06/2025 16:52:27
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليسا رونالدو وميسي.. قائمة أعلى الرياضيين دخلا في التاريخ
Lebanon 24
ليسا رونالدو وميسي.. قائمة أعلى الرياضيين دخلا في التاريخ
02/06/2025 16:52:27
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الفضاء الأوروبية: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة في تاريخ الأرض نتيجة لظاهرة النينيو
Lebanon 24
وكالة الفضاء الأوروبية: صيف 2025 قد يكون الأشد حرارة في تاريخ الأرض نتيجة لظاهرة النينيو
02/06/2025 16:52:27
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد
Lebanon 24
صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد
08:56 | 2025-06-02
02/06/2025 08:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل 10 أنديّة لكرة القدم في أوروبا... من حلّ في المركز الأوّل؟ (صورة)
Lebanon 24
أفضل 10 أنديّة لكرة القدم في أوروبا... من حلّ في المركز الأوّل؟ (صورة)
06:12 | 2025-06-02
02/06/2025 06:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز
Lebanon 24
تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز
05:36 | 2025-06-02
02/06/2025 05:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
Lebanon 24
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
03:50 | 2025-06-02
02/06/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
01:52 | 2025-06-02
02/06/2025 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
Lebanon 24
إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
07:48 | 2025-06-02
02/06/2025 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:56 | 2025-06-02
صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد
06:12 | 2025-06-02
أفضل 10 أنديّة لكرة القدم في أوروبا... من حلّ في المركز الأوّل؟ (صورة)
05:36 | 2025-06-02
تخطّى الـ130 مليون دولار... "ليفركوزن" رفض عرضاً ثانياً من "ليفربول" لضمّ فيرتز
03:50 | 2025-06-02
انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد
01:52 | 2025-06-02
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
23:46 | 2025-06-01
قلّد مارادونا فنال جزاءه.. أسوأ نهاية لمسيرة نيمار مع سانتوس
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 16:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24