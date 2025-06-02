ذكرت صحيفة " 365"، أن صفقة تبادلية بدأت تلوح في الأفق بين " " و" ".

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وقالت الصحيفة إنّ "برشلونة" اقترح صفقة تبادلية مع " " للاستفادة من خدمات المهاجم ".



وتابعت أنّ بطل عرض حارس مرماه على "الشياطين"، مقابل التعاقد مع راشفورد خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة. (الامارات 24)