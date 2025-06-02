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رياضة

صفقة بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد"... شتيغن مقابل راشفورد

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:56
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ذكرت صحيفة "فوتبول 365"، أن بوادر صفقة تبادلية بدأت تلوح في الأفق بين "برشلونة" و"مانشستر يونايتد".
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وقالت الصحيفة إنّ "برشلونة" اقترح صفقة تبادلية مع "مانشستر يونايتد" للاستفادة من خدمات المهاجم ماركوس راشفورد".

وتابعت أنّ بطل الدوري الإسباني عرض حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن على "الشياطين"، مقابل التعاقد مع راشفورد خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة. (الامارات 24)
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