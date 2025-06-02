"يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على "باريس سان جيرمان"... ما السبب؟

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أفادت صحيفة "ليكيب" اليوم الاثنين، أن بصدد فتح تحقيق في بعض أحداث نهائي بين فريقي وإنتر .وشهدت المباراة أحداثا مثيرة على المدرجات وخلال احتفالات الجماهير الفرنسية باللقب حيث تدافع الآلاف إلى أرض الملعب للاحتفال عقب مراسم التتويج ما أدى إلى حالة من الفوضى.وكشفت الصحيفة الفرنسية أن سيوقع عقوبات ثقيلة على ، لسببين اثنين، الأول يتعلق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية على مدرجات ملعب " "، أما السبب الثاني فيتعلق بلافتة مساندة للشعب الفلسطيني وإدانة الحرب التي تشنها على غزة.ورفعت جماهير الفرنسية لافتات تدين الحرب في غزة، كما رفع بعض مشجعي أعلام قبل المباراة وخلالها ورفعوا لافتة عملاقة تصدرت المدرجات وحملت عبارات: "Stop génocide à Gaza". (روسيا اليوم)