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رياضة

"يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على "باريس سان جيرمان"... ما السبب؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:18
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أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فتح تحقيق في بعض أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.
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وشهدت المباراة أحداثا مثيرة على المدرجات وخلال احتفالات الجماهير الفرنسية باللقب حيث تدافع الآلاف إلى أرض الملعب للاحتفال عقب مراسم التتويج ما أدى إلى حالة من الفوضى.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوقع عقوبات ثقيلة على نادي باريس سان جيرمان، لسببين اثنين، الأول يتعلق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية على مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، أما السبب الثاني فيتعلق بلافتة مساندة للشعب الفلسطيني وإدانة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ورفعت جماهير الفرنسية لافتات تدين الحرب في غزة، كما رفع بعض مشجعي فريق باريس سان جيرمان أعلام فلسطين قبل المباراة وخلالها ورفعوا لافتة عملاقة تصدرت المدرجات وحملت عبارات: "Stop génocide à Gaza". (روسيا اليوم)
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