بالأرقام.. هؤلاء أغنى 5 لاعبين في العالم

Advertisement

تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى صناعة ضخمة تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات، ما جعل من نجوم اللعبة أثرياء بدرجات غير مسبوقة. ورغم أن مسيرتي وليونيل تقتربان من نهايتهما، إلا أنهما لا يزالان في صدارة قائمة أغنى لاعبي كرة القدم. لكن المفاجأة أن اللاعب الأغنى عالميًا ليس من نجوم الصف الأول، بل هو فايق بلقية، اللاعب في الدوري التايلاندي، وعضو في سلطنة بروناي.وبحسب التقارير، إليكم قائمة أغنى 5 لاعبي كرة قدم في العالم:لاعب تاشبوري التايلاندي، وابن شقيق ، تتجاوز ثروته 20 مليار دولار رغم أن راتبه الشهري لا يتجاوز 2900 دولار، حيث تعود ثروته إلى أصول العائلة المالكة في قطاعات الطاقة والعقارات والمال.نجم النصر السعودي، يحقق سنويًا مئات الملايين من الدولارات من كرة القدم ومشاريعه التجارية، أبرزها شراكته مع "نايكي" وسلسلة فنادق ومطاعم تحمل علامته "CR7".أسطورة كرة القدم ونجم الأميركي، يمتلك عقود رعاية ضخمة مع شركات مثل "أديداس"، بالإضافة إلى استثمارات متنوعة.وتأتي بعدهم في القائمة أسماء مثل ونيمار وغيرهم، الذين راكموا ثرواتهم من الإعلانات والمشاريع الخاصة إلى جانب عقودهم الرياضية.