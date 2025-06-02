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رياضة
بالأرقام.. هؤلاء أغنى 5 لاعبين في العالم
Lebanon 24
02-06-2025
|
13:14
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تحوّلت
كرة القدم
في السنوات الأخيرة إلى صناعة ضخمة تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات، ما جعل من نجوم اللعبة أثرياء بدرجات غير مسبوقة. ورغم أن مسيرتي
كريستيانو رونالدو
وليونيل
ميسي
تقتربان من نهايتهما، إلا أنهما لا يزالان في صدارة قائمة أغنى لاعبي كرة القدم. لكن المفاجأة أن اللاعب الأغنى عالميًا ليس من نجوم الصف الأول، بل هو فايق بلقية، اللاعب في الدوري التايلاندي، وعضو
العائلة المالكة
في سلطنة بروناي.
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وبحسب التقارير، إليكم قائمة أغنى 5 لاعبي كرة قدم في العالم:
فايق بلقية – 20 مليار دولار
لاعب تاشبوري التايلاندي، وابن شقيق
سلطان بروناي
، تتجاوز ثروته 20 مليار دولار رغم أن راتبه الشهري لا يتجاوز 2900 دولار، حيث تعود ثروته إلى أصول العائلة المالكة في قطاعات الطاقة والعقارات والمال.
كريستيانو
رونالدو
– 850 مليون دولار
نجم النصر السعودي، يحقق سنويًا مئات الملايين من الدولارات من كرة القدم ومشاريعه التجارية، أبرزها شراكته مع "نايكي" وسلسلة فنادق ومطاعم تحمل علامته "CR7".
ليونيل ميسي
– 650 مليون دولار
أسطورة كرة القدم ونجم
إنتر ميامي
الأميركي، يمتلك عقود رعاية ضخمة مع شركات مثل "أديداس"، بالإضافة إلى استثمارات متنوعة.
وتأتي بعدهم في القائمة أسماء مثل
ديفيد بيكهام
ونيمار وغيرهم، الذين راكموا ثرواتهم من الإعلانات والمشاريع الخاصة إلى جانب عقودهم الرياضية.
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