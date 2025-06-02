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رياضة

تشيلسي يعرض 14 لاعبًا للبيع استعدادًا لثورة صيفية كبرى

Lebanon 24
02-06-2025 | 14:03
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يستعد نادي تشيلسي الإنكليزي لعملية تطهير واسعة هذا الصيف، تشمل عرض 14 لاعبًا من الفريق الأول للبيع، وذلك بعد ضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا ونجاح المدرب إنزو ماريسكا في موسمه الأول.
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وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، فإن من بين الأسماء المطروحة نوني مادويكي، رغم تسجيله 11 هدفًا هذا الموسم ومشاركته مع منتخب إنكلترا، وجواو فيليكس الذي فشلت صفقة انتقاله الدائمة بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني بعد إعارته إلى ميلان.

كما يفتح تشيلسي الباب أمام رحيل لاعبين بارزين مثل روبرت سانشيز، جورجي بيتروفيتش، بن تشيلويل، ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوباه، كيرنان ديوزبيري هول، كريستوفر نكونكو، ورحيم ستيرلينغ، في إطار إعادة هيكلة شاملة للفريق.

وفي المقابل، بدأ النادي مفاوضات مع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع جناح منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا جيمي غيتنز، فيما لا يزال مستقبل جادون سانشو معلقًا بقرار تفعيل بند الشراء النهائي من عدمه. (mirror)
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