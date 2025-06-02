تشيلسي يعرض 14 لاعبًا للبيع استعدادًا لثورة صيفية كبرى

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يستعد الإنكليزي لعملية تطهير واسعة هذا الصيف، تشمل عرض 14 لاعبًا من الفريق الأول للبيع، وذلك بعد ضمان العودة إلى ونجاح المدرب إنزو ماريسكا في موسمه الأول.وبحسب صحيفة " "، فإن من بين الأسماء المطروحة نوني مادويكي، رغم تسجيله 11 هدفًا هذا الموسم ومشاركته مع منتخب ، وجواو الذي فشلت صفقة انتقاله الدائمة بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني بعد إعارته إلى .كما يفتح الباب أمام رحيل لاعبين بارزين مثل ، بيتروفيتش، بن تشيلويل، ويسلي ، تريفوه تشالوباه، كيرنان ديوزبيري هول، كريستوفر نكونكو، ورحيم ستيرلينغ، في إطار إعادة هيكلة شاملة للفريق.وفي المقابل، بدأ النادي مفاوضات مع للتعاقد مع جناح منتخب تحت 21 عامًا غيتنز، فيما لا يزال مستقبل معلقًا بقرار تفعيل بند الشراء النهائي من عدمه. (mirror)