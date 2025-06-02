ديوكوفيتش يحقق فوزه الـ100 في رولان غاروس.. ويتأهل لربع النهائي بثبات

Advertisement

وبهذا الإنجاز، ينضم ديوكوفيتش إلى نادي النخبة الذي لا يضم في سجلّه في رولان غاروس أكثر من 100 فوز سوى ، صاحب الرقم القياسي بـ112 انتصارًا و14 لقبًا في البطولة.وأكد ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالميًا، عقب اللقاء: "أشعر أنني بحالة جيدة. كل يوم، تزداد توقعاتي بشأن أدائي. بعد 12 مجموعة لعبتها وفزت بها هذا العام، كل شيء يسير على ما يرام وبشكل إيجابي".وكان ديوكوفيتش (38 عامًا) قد مرّ بفترة تراجع هذا الموسم، تكبد خلالها ثلاث هزائم متتالية، قبل أن يستعيد مؤخرًا، متوجًا بلقب بطولة المفتوحة الأسبوع الماضي، حيث واجه أيضًا نوري وتغلب عليه.وأشاد نوري بمستوى ديوكوفيتش قائلًا: "كان متماسكًا اليوم، لم يمنحني أي فرصة. دافع بشكل ممتاز، ورد الكرات بإتقان، وكان سريعًا جدًا في التحرك".وسيضرب ديوكوفيتش موعدًا ناريًا في ربع النهائي مع الألماني ، الذي تأهل هو الآخر بعد انسحاب منافسه غريكسبور في بسبب إصابة عضلية في البطن.وعن المواجهة المقبلة، قال زفيريف: "ديوكوفيتش لاعب مذهل، ويجيد التواجد على . يعرف كيف يخوض المواجهات الحاسمة، ولا شك في ذلك".ويملك ديوكوفيتش حاليًا سجلًا لافتًا في رولان غاروس بلغ 100 فوز مقابل 16 خسارة، بينما أنهى نادال مسيرته بـ112 فوزًا و4 هزائم فقط على الملاعب الترابية ، محققًا هيمنة أسطورية على مدى عقدين. (AP)