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رياضة

ديوكوفيتش يحقق فوزه الـ100 في رولان غاروس.. ويتأهل لربع النهائي بثبات

Lebanon 24
02-06-2025 | 16:01
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واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تألقه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بتحقيقه الفوز رقم 100 في مسيرته داخل البطولة، بعد تغلبه على البريطاني كام نوري بثلاث مجموعات نظيفة: 6-2، 6-3، 6-2، في الدور الرابع يوم الاثنين.
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وبهذا الإنجاز، ينضم ديوكوفيتش إلى نادي النخبة الذي لا يضم في سجلّه في رولان غاروس أكثر من 100 فوز سوى رافائيل نادال، صاحب الرقم القياسي بـ112 انتصارًا و14 لقبًا في البطولة.

وأكد ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالميًا، عقب اللقاء: "أشعر أنني بحالة جيدة. كل يوم، تزداد توقعاتي بشأن أدائي. بعد 12 مجموعة لعبتها وفزت بها هذا العام، كل شيء يسير على ما يرام وبشكل إيجابي".

وكان ديوكوفيتش (38 عامًا) قد مرّ بفترة تراجع هذا الموسم، تكبد خلالها ثلاث هزائم متتالية، قبل أن يستعيد بريقه مؤخرًا، متوجًا بلقب بطولة جنيف المفتوحة الأسبوع الماضي، حيث واجه أيضًا نوري وتغلب عليه.

وأشاد نوري بمستوى ديوكوفيتش قائلًا: "كان متماسكًا اليوم، لم يمنحني أي فرصة. دافع بشكل ممتاز، ورد الكرات بإتقان، وكان سريعًا جدًا في التحرك".

وسيضرب ديوكوفيتش موعدًا ناريًا في ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تأهل هو الآخر بعد انسحاب منافسه الهولندي تالون غريكسبور في المجموعة الثانية بسبب إصابة عضلية في البطن.

وعن المواجهة المقبلة، قال زفيريف: "ديوكوفيتش لاعب مذهل، ويجيد التواجد على المسرح الكبير. يعرف كيف يخوض المواجهات الحاسمة، ولا شك في ذلك".

ويملك ديوكوفيتش حاليًا سجلًا لافتًا في رولان غاروس بلغ 100 فوز مقابل 16 خسارة، بينما أنهى نادال مسيرته بـ112 فوزًا و4 هزائم فقط على الملاعب الترابية الباريسية، محققًا هيمنة أسطورية على مدى عقدين. (AP)
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