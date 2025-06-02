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رياضة
عين ريال مدريد على نجم عربي
Lebanon 24
02-06-2025
|
16:37
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يخطط نادي
ريال مدريد الإسباني
لمستقبله على المدى المتوسط، بالتزامن مع تفكيره في ميركاتو صيفي ناجح بهدف دخول الموسم المقبل بقوة تحت قيادة مدربه الجديد
تشابي ألونسو
.
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وبجانب اللاعبين المستهدفين بالفريق الأول، أكد الصحفي الإسباني رودرا أن النادي الملكي مهتم بشدة بالمغربي
عبد الله
وزان، لاعب وسط
نادي أياكس
أمستردام البالغ من العمر 16 عاماً.
وكشف الصحفي أن الاتصالات بدأت بالفعل وأن الإدارة
الإسبانية
متفائلة بإتمام الصفقة، حيث يعتقد الكشّافون، أن لاعب وسط ميدان بمواصفاته البدنية رغم صغر سنه، سيكون له شأن كبير في
المستقبل
القريب.
وينشط وزان كلاعب وسط مُتعدد الأدوار، كما يبلغ طوله 1.83 متراً ويعتبر واحداً من أهم العناصر التي ساهمت في تتويج المنتخب
المغربي
بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاماً. (الشرق)
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