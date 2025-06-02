عين ريال مدريد على نجم عربي

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يخطط نادي لمستقبله على المدى المتوسط، بالتزامن مع تفكيره في ميركاتو صيفي ناجح بهدف دخول الموسم المقبل بقوة تحت قيادة مدربه الجديد .وبجانب اللاعبين المستهدفين بالفريق الأول، أكد الصحفي الإسباني رودرا أن النادي الملكي مهتم بشدة بالمغربي وزان، لاعب وسط أمستردام البالغ من العمر 16 عاماً.وكشف الصحفي أن الاتصالات بدأت بالفعل وأن الإدارة متفائلة بإتمام الصفقة، حيث يعتقد الكشّافون، أن لاعب وسط ميدان بمواصفاته البدنية رغم صغر سنه، سيكون له شأن كبير في القريب.وينشط وزان كلاعب وسط مُتعدد الأدوار، كما يبلغ طوله 1.83 متراً ويعتبر واحداً من أهم العناصر التي ساهمت في تتويج المنتخب بكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاماً. (الشرق)